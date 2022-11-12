Озвучен топ-5 самых богатых футболистов

03:02, Сегодня
Спорт
лионель месси фото
Фото: Википедия

Вы удивитесь, узнав, что первое место досталось ни Криштиану Роналду, ни даже Лионелю Месси.

Согласно отчету South China Morning Post, вот список самых богатых футболистов на 2022 год:

НОМЕР 5: МО САЛАХ 

Мо Салах — восходящая звезда «Ливерпуля», состояние которого сейчас составляет около 53 миллионов долларов США. В настоящее время у него есть контракт с Adidas, и он зарабатывает на этой сделке пару миллионов долларов. Он также сотрудничает с Pepsi, Vodafone, Uber и Oppo.

НОМЕР 4: НЕЙМАР 

В настоящее время его состояние составляет 87 миллионов долларов США.

Он вошел в историю благодаря своей трансферной цене в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» за колоссальные 263 миллиона долларов. Подобно Мо Салаху, у него есть регулярные сделки с крупными брендами, такими как Nike, Puma, Gillette и Red Bull.

НОМЕР 3: КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

37-летний футболист по-прежнему остается одним из самых богатых футболистов. В настоящее время его состояние составляет колоссальные 100 миллионов долларов. Однако для многих это не является неожиданностью, поскольку он является суперзвездой, а также находится в центре внимания уже более десяти лет.

В отличие от других игроков, у Роналду есть собственный бизнес, и он также подписал пожизненный контракт на 1 миллиард долларов с Nike.

Кроме того, он владеет несколькими объектами недвижимости, которые сами по себе стоят миллионы. У него также есть коллекция автомобилей стоимостью 24 миллиона долларов США. 

НОМЕР 2: ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

Состояние Месси составляет 120 миллионов долларов. Одна только его коллекция автомобилей стоит 50 миллионов долларов США.

В настоящее время он владеет магазином модной одежды и работает владельцем отеля по собственному желанию. В настоящее время он является амбассадором Pepsi и Budweiser и ежегодно зарабатывает 25 миллионов долларов США на своей сделке с Adidas.

НОМЕР 1: КИЛИАН МБАППЕ 

Его состояние составляет колоссальные 128 миллионов долларов США. Это удивительно, поскольку он богаче Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые сами по себе являются нарицательными именами.

Он вошел в историю, став самым молодым игроком, заработавшим 100 миллионов долларов США за год. Он является амбассадором производителя роскошных часов Hublot, где стоимость одних часов может превышать шесть цифр. В этом году он также основал продюсерскую компанию. 

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