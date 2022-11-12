Озвучен топ-5 самых богатых футболистов

Вы удивитесь, узнав, что первое место досталось ни Криштиану Роналду, ни даже Лионелю Месси.

Согласно отчету South China Morning Post, вот список самых богатых футболистов на 2022 год:

НОМЕР 5: МО САЛАХ

Мо Салах — восходящая звезда «Ливерпуля», состояние которого сейчас составляет около 53 миллионов долларов США. В настоящее время у него есть контракт с Adidas, и он зарабатывает на этой сделке пару миллионов долларов. Он также сотрудничает с Pepsi, Vodafone, Uber и Oppo.

НОМЕР 4: НЕЙМАР

В настоящее время его состояние составляет 87 миллионов долларов США.

Он вошел в историю благодаря своей трансферной цене в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» за колоссальные 263 миллиона долларов. Подобно Мо Салаху, у него есть регулярные сделки с крупными брендами, такими как Nike, Puma, Gillette и Red Bull.

НОМЕР 3: КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

37-летний футболист по-прежнему остается одним из самых богатых футболистов. В настоящее время его состояние составляет колоссальные 100 миллионов долларов. Однако для многих это не является неожиданностью, поскольку он является суперзвездой, а также находится в центре внимания уже более десяти лет.

В отличие от других игроков, у Роналду есть собственный бизнес, и он также подписал пожизненный контракт на 1 миллиард долларов с Nike.

Кроме того, он владеет несколькими объектами недвижимости, которые сами по себе стоят миллионы. У него также есть коллекция автомобилей стоимостью 24 миллиона долларов США.

НОМЕР 2: ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

Состояние Месси составляет 120 миллионов долларов. Одна только его коллекция автомобилей стоит 50 миллионов долларов США.

В настоящее время он владеет магазином модной одежды и работает владельцем отеля по собственному желанию. В настоящее время он является амбассадором Pepsi и Budweiser и ежегодно зарабатывает 25 миллионов долларов США на своей сделке с Adidas.

НОМЕР 1: КИЛИАН МБАППЕ

Его состояние составляет колоссальные 128 миллионов долларов США. Это удивительно, поскольку он богаче Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые сами по себе являются нарицательными именами.

Он вошел в историю, став самым молодым игроком, заработавшим 100 миллионов долларов США за год. Он является амбассадором производителя роскошных часов Hublot, где стоимость одних часов может превышать шесть цифр. В этом году он также основал продюсерскую компанию.

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