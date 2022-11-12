С молотка ушла эксклюзивная вещь принцессы Дианы: кто и за сколько купил лот

На аукционе Reeman Dansie Auctioneers в Колчестере (Англия) за 10 тысяч долларов была продана кожаная сумка, которую специально для принцессы Дианы создал модный дом Lana Marks.

Об этом сообщает Daily Mail.

Леди Ди так сильно нравились эти сумочки, что она приобрела целых 15 штук. С молотка ушло изделие, которое принцесса подарила своей подруге Крисанти Лемос — жене греческого судоходного магната. В ней также была записка, в которой Диана поблагодарила подругу за то, что она помогла ей пережить внимание прессы во время поездки в Грецию на похороны своего друга.

На аукцион сумочку из крокодиловой кожи с золотыми застежками, которая была в очень хорошем состоянии, выставила семья Лемос.

Приобрел лот за более чем 10 тысяч долларов американский частный коллекционер, который был очень рад, что ему досталась эксклюзивная вещь Леди Ди. Сумкой принцессы, как сообщили представители аукциона, больше всего интересовались в Великобритании, США и Австралии.

«Курсор» писал ранее, что на аукционе продали кусок фруктового торта со свадьбы принца Чарльза и Дианы Спенсер, который хранился в праздничной коробочке 41 год.

Еще мы писали, что Ford Escort RS Turbo Series 1, которым управляла принцесса Диана, был продан за 724,5 тыс. фунтов стерлингов.