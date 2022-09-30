Палестинцы накинулись в соцсетях на Новака Джоковича

Палестинские флаги и обвинения в поддержке Израиля посыпались в комментариях на пост Джоковича с видео своей игры, выложенное в Twitter.

Легендарный теннисист Новак Джокович продолжает в Израиле готовиться к финалу турнира Watergen Tel Aviv.

Серб, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, с теплыми чувствами прилетел в Израиль и даже выкладывал истории со своих тренировок, записанные на пляже Тель-Авива.

Однако в пятницу утром, когда он поделился видео с кратким изложением своей дебютной игры, некоторым это не понравилось. Десятки пропалестинских сторонников ответили ему сотнями палестинских флагов и множеством комментариев: «Свободная Палестина», «Это Палестина», «Вы поддерживаете страну, которая каждый день совершает военные преступления против палестинцев».

С другой стороны, израильтяне вступились за своего любимца и ответили сообщениями поддержки с государственным флагом Израиля и символами любви.

Ранее Курсор писал, что в сети показали тренировку Новака Джоковича прямо на пляже в Тель-Авиве. Легендарный Новак Джокович готовится к важному для него турниру, а тренировки проводятся непосредственно на пляже Тель-Авива. Отдыхающие могли увидеть это лично.

Перед этим сайт сообщал, что легенда тенниса Новак Джокович написал в гостевой книге в Бен-Гурионе. Джокович прилетел в Израиль на турнир в понедельник, заявив, что он «взволнован» возвращением в страну.