В сети показали тренировку Новака Джоковича прямо на пляже в Тель-Авиве

Легендарный Новак Джокович готовится к важному для него турниру, а тренировки проводятся непосредственно на пляже Тель-Авива. Отдыхающие могли увидеть это лично.

Лучший теннисист мира Новак Джокович прибыл в Израиль и готовится принять участие в соревнованиях Tel Aviv Watergen Open 2022 в комплексе Expo Tel Aviv.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

В сети показали случайно заснятую на камеру тренировку Новака Джоковича, которая проходила на пляже в Тель-Авиве.

Турнир, к которому готовится теннисист, является частью Мировой серии ATP 250. В Израиле он проводится впервые с 1996 года.

Ранее Курсор писал, что Новак Джокович уже в Израиле: что легенда тенниса написал в гостевой книге в Бен-Гурионе. Легенда тенниса Новак Джокович прилетел в Израиль на турнир в понедельник, заявив, что он «взволнован» возвращением в страну.

Также наш сайт сообщал, что чемпион НБА Джордан Макрей подписал контракт с «Хапоэлем» из Тель-Авива. Менеджмент «Хапоэля» из Тель-Авива объявил о подписании контракта с чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» с защитником Джорданом Макреем.

Напомним, мы информировали, что сборная Израиля по футболу вышла на молодежное Евро. Молодежная сборная Израиля добилась цели в отборе на Евро-2023. Команда одержала победу над Ирландией со счетом 0:0 (по пенальти 3:1) в ответном матче плей-офф квалификации и вышла на чемпионат Европы. Первый матч завершился вничью — 1:1. Финал пройдет 8 июля 2023 года в Тбилиси.