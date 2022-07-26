Пауло Дибала побил один из рекордов Криштиану Роналду в Италии

Сообщается, что Пауло Дибала установил рекорд по количеству футболок, проданных в Италии за один день после того, как перешел в «Рому».

Согласно Corriere dello Sport, 28-летний Пауло Дибала, перейдя в «Рому», побил рекорд Криштиану Роналду по количеству проданных футболок со своим именем за один день.

Ранее рекорд по числу проданных футболок в Италии в первые сутки после перехода принадлежал Роналду, когда он присоединился к туринскому «Ювентусу».

BREAKING: Paulo Dybala has broken the record of Cristiano Ronaldo for most jerseys sold in one day in Italy. Dybala hasn't even made his debut for @Roma, but Roma supporters have already made a mural of him in the city. pic.twitter.com/AHFs3ARgJU — Blogger Zhicks (@Zagadat_hicks_) July 23, 2022

Дибала является пятикратным победителем Серии А, но в последние годы борется с травмами. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в лиге, но сумел забить только 10 голов. В его способностях нет сомнений, и «Рома» даже предложила ему носить культовый номер 10 Франческо Тотти, но Дибала отказался из-за уважения к иконе «Ромы». «Я разговаривал с генеральным менеджером, и он спросил, не хочу ли я взять 10-й номер, что, конечно, является честью после всего, что сделал Франческо Тотти, — сказал он в своем первом интервью в качестве игрока «Ромы». — Я думаю, что эта футболка и этот номер должны остаться за ним, потому что он многое значит для города и болельщиков. Ношение такой футболки требует большой ответственности».

Напомним, что звезда израильского футбола Манор Соломон подписал контракт с командой английской премьер-лиги «Фулхэм», сообщает клуб.