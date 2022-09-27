Футбол: перед матчем против Израиля тренера Мальты отстранили от должности за инцидент сексуального характера

Тренера футбольной сборной Мальты Дэвиса Манджа накануне поединка против Израиля был отстранен от должности после того, как один из игроков национальной команды сообщил о сексуальных домогательствах со стороны наставника.
Об этом сообщает Times of Malta.
Отмечается, что футбольная ассоциация Мальты получила сообщение о предполагаемых сексуальных домогательствах по отношению к игроку национальной сборной в воскресенье.
«Неоднократные попытки обратиться к итальянскому тренеру за реакцией во вторник не увенчались успехом. Когда с ним связались, вовлеченный игрок сказал, что пока не будет давать комментариев, и любые вопросы следует направлять в МИД», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, футбольная ассоциация Мальты не сообщила никаких подробностей о предполагаемых нарушениях со стороны Манджа, но заявила, что итальянский тренер заверил ее в своей полной доступности для установления фактов дела.
Во вторник во время матча против сборной Израиля командой Мальты будет руководить помощник главного тренера Давиде Маццотта.
Как сообщал Курсор, в субботу, 24 сентября, сборная Израиля по футболу обыграла Албанию со счетом 2:1 и обеспечила себе место в дивизионе А Лиги Наций. Голы Шона Вайсмана и Тая Барибо помогли одержать хозяевам важную победу.
Это позволило национальной команде обеспечить первое место в группе 2 Лиги В. Матч состоялся 24 сентября на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве.
Ранее Курсор сообщал, что сборная Украины разгромила команду Армении в пятом туре футбольной Лиги Наций УЕФА.