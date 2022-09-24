Сборная Украины разгромила команду Армении в пятом туре футбольной Лиги Наций УЕФА

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу на выезде над командой Армении в матче предпоследнего тура в 1-й группе дивизиона «В» Лиги Наций. Игра в Ереване закончилась со счетом 5:0 в пользу «сине-желтых».

Голами в составе украинцев отметились Тымчик, Зубков, дважды Довбык и Игнатенко.

Теперь для того, чтобы гарантировать себе выход в элитный дивизион «А» Лиги Наций, подопечным Александра Петракова необходимо в последнем туре обыгрывать команду Шотландии. Этот, номинально домашний для украинцев, матч состоится 27 сентября в польском Кракове.

Как сообщал Курсор, матч 4-го тура в 1-й группе дивизиона «В» Лиги Наций между сборной Шотландии по футболу и национальной командой Украины по футболу закончился разгромом. Британцы на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго выиграли со счетом 3:0.

Тренерский штаб украинцев намерен сделать выводы с поражения и не делает трагедии. У команды есть все шансы для лидерства в группе. Решающий матч между коллективами состоится 27 сентября.

Ранее Курсор сообщал о том, что сборная Украины по футболу проиграла Уэльсу и не попала на ЧМ-2022. Единственный мяч встречи был забит на 34-й минуте, когда после подачи Гарета Бэйла со штрафного мяч в собственные ворота срезал Андрей Ярмоленко. Это поражение оставило украинскую команду за бортом мирового мундиаля.