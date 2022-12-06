Ударил ногой по лицу: появились шокирующие кадры нападения звезды футбола на фаната на ЧМ-2022

Но после игры Это’о потерял хладнокровие во время общения с болельщиками. 41-летний мужчина фотографировался с представителями общественности и его явно что-то разозлило.

На видео, опубликованном La Opinion, Это’о сначала проходит мимо фаната, но затем на клипе видно, как он возвращается к нему в гневной манере.

Видно, как раздосадованный Это’о гонится за мужчиной и толкает его.

Но как раз в тот момент, когда кажется, что Это’о схватили, он вырвался из рук мужчин, державших его, и яростно ударил фаната коленом, сбив его на пол.

Затем Это’о скрылся с места происшествия и не ответил, когда репортеры спросили его, что произошло. Тем временем фанату, который выглядел удивленным происходящим, помогли подняться на ноги.

Точно неизвестно, что вызвало такую ​​реакцию Это’о, который, как говорят, «сошел с ума».

Это’о является послом наследия чемпионата мира по футболу 2022 года и вместе с бывшей звездой НФЛ Чадом Джонсоном наблюдал за потрясающим выступлением сборной Бразилии на стадионе 974.

Ранее Курсор писал, что футбольные болельщики ЧМ-2022 в Катаре рискуют заразиться несколькими вирусами.