Ударил ногой по лицу: появились шокирующие кадры нападения звезды футбола на фаната на ЧМ-2022

Это’о, забивший 56 голов в 118 играх за Камерун, в настоящее время является президентом футбольной федерации своей страны.
Он был в Катаре на чемпионате мира и присутствовал на матче 1/8 финала Бразилии против Южной Кореей в понедельник вечером.
Но после игры Это’о потерял хладнокровие во время общения с болельщиками. 41-летний мужчина фотографировался с представителями общественности и его явно что-то разозлило.
На видео, опубликованном La Opinion, Это’о сначала проходит мимо фаната, но затем на клипе видно, как он возвращается к нему в гневной манере.
Видно, как раздосадованный Это’о гонится за мужчиной и толкает его.
Но как раз в тот момент, когда кажется, что Это’о схватили, он вырвался из рук мужчин, державших его, и яростно ударил фаната коленом, сбив его на пол.
Затем Это’о скрылся с места происшествия и не ответил, когда репортеры спросили его, что произошло. Тем временем фанату, который выглядел удивленным происходящим, помогли подняться на ноги.
Точно неизвестно, что вызвало такую реакцию Это’о, который, как говорят, «сошел с ума».
Это’о является послом наследия чемпионата мира по футболу 2022 года и вместе с бывшей звездой НФЛ Чадом Джонсоном наблюдал за потрясающим выступлением сборной Бразилии на стадионе 974.
Ранее Курсор писал, что футбольные болельщики ЧМ-2022 в Катаре рискуют заразиться несколькими вирусами.