Футбольные болельщики ЧМ-2022 в Катаре рискуют заразиться несколькими вирусами

Трое исследователей из Johns Hopkins Aramco Healthcare, Экс-Марсельского университета и Цюрихского университета обнаружили, что болельщики, стекающиеся на чемпионат мира в Катаре, подвергаются риску заражения ближневосточным респираторным синдромом (БВРС). В своей статье, опубликованной в журнале New Microbes and New Infections, Джаффар Аль-Тауфик, Филипп Готре и Патриция Шлагенхауф описывают риск, связанный с MERS, и то, что должны делать посетители чемпионата мира, чтобы защитить себя от инфекции.

Чиновники здравоохранения обеспокоены тем, что высокая посещаемость ЧМ-2022 может привести к росту числа случаев заражения COVID-19 во всем мире. Представители органов здравоохранения также отметили, что посетители будут подвергаться повышенному риску заражения обезьяньей оспой, поскольку ожидается, что более 1,5 млн человек посетят чемпионат мира по футболу 2022 года. Ученые отмечают, что в этой новой попытке посетители также столкнутся с третьим риском заражения, типом MERS, который стал известен как «верблюжий грипп», названный в честь его основного переносчика.

Верблюжий грипп, как следует из названия, поражает верблюдов, которые передают его людям. Как и COVID-19, это разновидность коронавируса, у него также есть схожие симптомы: лихорадка, кашель и одышка. Болезнь была впервые выявлена ​​в Саудовской Аравии в 2012 году, и с тех пор она унесла жизни около 2 600 человек, в основном в Саудовской Аравии.

В последние годы этот грипп медленно мигрирует в другие страны Ближнего Востока, включая Катар. Но что беспокоит чиновников здравоохранения , так это большое количество людей, путешествующих из других стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, на чемпионат мира — ситуация, которая может привести к гораздо более широкой и крупной вспышке.

Чиновники здравоохранения предупреждают тех, кто едет в Катар, избегать не только прямого контакта с верблюдами, но и таких мероприятий, как верблюжьи бега. Они также предупреждают посетителей, чтобы они не пили верблюжье молоко (или мочу) и не ели верблюжье мясо. Посетителей также просят самоизолироваться, если у них появятся симптомы любого из трех типов инфекций.

