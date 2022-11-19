Президент ФИФА признался, что пытался провести ЧМ в Северной Корее

Джанни Инфантино пообщался со СМИ в преддверии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре.

Джанни Инфантино утверждает, что однажды он пытался убедить Северную Корею провести чемпионат мира среди женщин совместно с Южной Кореей. Родившийся в Швейцарии босс ФИФА ответил на самые разные вопросы накануне чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, однако у мрогих все еще остались вопросы о пригодности принимающей страны для крупнейшего международного футбольного турнира.

Многие считают, что положение Катара с правами человека и отношение к таким вопросам, как гомосексуальность, делают проведение чемпионата мира в этом году проблематичным. Некоторые, полушутя, предположили, что следующий турнир может быть проведен в условиях однопартийной диктатуры Северной Кореи.

На пресс-конференции в субботу, во время которой Инфантино сделал ряд заявлений, вызывающих удивление, он сказал, что чемпионат мира по футболу в Северной Корее не выходит за рамки возможного. Во время дружеского визита в страну несколько лет назад он признался, что интересовался возможностью совместного предприятия с соседями Южной Кореей.

«На самом деле я ездил в Северную Корею несколько лет назад, чтобы спросить северокорейцев, готовы ли они провести часть чемпионата мира среди женщин вместе с Южной Кореей, — сказал Инфантино журналистам. — Это не завершилось успехом, очевидно».

Ранее Курсор писал, что глава ФИФА обвинил европейцев в двойных стандартах из-за критики чемпионата мира по футболу в Катаре.