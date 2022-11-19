Глава ФИФА обвинил европейцев в двойных стандартах из-за критики чемпионата мира по футболу в Катаре

Он сказал, что Катар и столица Доха будут готовы принять «лучший чемпионат мира в истории».

Президент ФИФА Джанни Инфантино, продолжая отбеливать Катар, выступил против европейских критиков сраны, принимающей чемпионат мира, обвинив их в двойных моральных стандартах.

«Европейцы очень любят поучать. Я сам европеец. Европейцы за последние три тысячи лет наделали столько бед, что придется еще три тысячи лет искупать вину, прежде чем учить кого-то морали.

FIFA President Gianni Infantino today at a news conference in Qatar: “Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.” pic.twitter.com/gb5EfP777n — SPORTbible (@sportbible) November 19, 2022

Знаете, кто действительно заботится о работниках? ФИФА заботится, футбол заботится, чемпионат мира заботится. И Катар, честно говоря, тоже», — сказал он на пресс-конференции.

Он сказал, что Катар и столица Доха будут готовы принять «лучший чемпионат мира в истории».

«Сегодня я чувствую себя катарцем, — сказал Инфантино. — Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя гастарбайтером. Я знаю, что значит быть дискриминированным. Меня буллили за рыжие волосы».

Он сказал, что европейские страны теперь закрыли свои границы для иммигрантов, которые хотели там работать, в то время как Катар предоставил возможности рабочим из Индии, Бангладеш и других стран Юго-Восточной Азии по легальным каналам.

Тем не менее, как говорится в 75-страничном отчете лондонской правозащитной группы Equidem, рабочие-мигранты, которые строили стадионы для чемпионата мира по футболу в Катаре, часто работали много часов в суровых условиях и подвергались дискриминации, краже заработной платы и другим злоупотреблениям, поскольку их работодатели уклонялись от ответственности.

Под пристальным вниманием международного сообщества Катар в последние годы провел ряд трудовых реформ, получивших высокую оценку Equidem и других правозащитных организаций. Но защитники говорят, что злоупотребления по-прежнему широко распространены и что у рабочих мало возможностей для возмещения ущерба.

«То, что было вынесено на обсуждение в последние несколько месяцев, — это что-то совершенно невероятное», — сказал лидер ФИФА о критике Катара со стороны западных СМИ.

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