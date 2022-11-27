В Брюсселе начались массовые беспорядки после победы Марокко над Бельгией на ЧМ-2022

27 ноября на улицах Брюсселя вспыхнули беспорядки после победы Марокко над Бельгией в Катаре со счетом 2:0 на ЧМ-2022.

Об этом сообщает The Sun.

Футбольные болельщики начали поджигать скутеры, запускать фейерверки, переворачивать автомобили и скутеры. Еще во время матча местная власть разместила в городе примерно 100 полицейских. Правоохранителям отдали строгий приказ произвести аресты, которые, по всей видимости, ожидались независимо от результата футбола.

Б Брюсселе живет много уроженцев Северной Африки, проблемы с которыми начались еще до начала игры. В частности, толпа фанатов маршировала по улице возле железнодорожного вокзала Брюссель-Юг, размахивала большими марокканскими флагами и запускала фейерверки.

Последовали столкновения между фанатами и полицейскими, когда в правоохранителей были брошены фейерверки, после чего они подняли свои щиты для защиты. Из-за этого на улицах начались пожары.

Правоохранители были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ. По словам пресс-секретаря полиции Брюсселя Ильза Ван де Кире, полицейские прибыли после того, как один человек получил травмы лица.

I really would like to understand why? Can someone explain? Why do marocains feel the right to do this in #Brussels after a soccer game? And disrupt the whole city ? #bxl #BelgiumVsMorocco #worldcup #WorldCup2022 pic.twitter.com/fUeGEnroCm — Leonardo Velasco (@iamleovelasco) November 27, 2022

Het loopt zeer uit de hand op Lemmonier. Groepje uitschot hebben auto omgegooid, wc en elektrische fietsen in de fik gestoken. Cafe waar ik zit heeft aantal ijzergordijnen neergehaald en deuren op slot. #brussel #marokko pic.twitter.com/GwlIQBh9sh — Charifa Zemouri (@DrZemouri) November 27, 2022

They break the gate of the Lemonnier metro stop. #Brussels pic.twitter.com/aS529AGF8K — Yassin Akouh (@Yassin_Akouh) November 27, 2022

«Я решительно осуждаю инциденты, произошедшие сегодня днем. Полиция уже приняла жесткие меры. Так что болельщикам советую не приходить в центр. Полиция делает все возможное для поддержания общественного порядка», ‒ заявил мэр города Филипп Клоуз.

Полицию направили ​​на рождественский базар в бельгийской столице из-за опасений дальнейшего насилия. Пока что неизвестно, что вызвало беспорядки и сколько людей было задержано во время беспорядков.

Отметим, что почти 20% из более чем 11,5 миллионов жителей Бельгии имеют иностранное происхождение, из них около 500 тысяч человек марокканского происхождения. Они составляют самое многочисленное население страны, не входящее в ЕС, и одну из крупнейших марокканских диаспор.

«Курсор» сообщал, что в Катаре перед футбольным матчем начался пожар.