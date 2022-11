В Брюсселе начались массовые беспорядки после победы Марокко над Бельгией на ЧМ-2022

27 ноября на улицах Брюсселя вспыхнули беспорядки после победы Марокко над Бельгией в Катаре со счетом 2:0 на ЧМ-2022.

Об этом сообщает The Sun.

Футбольные болельщики начали поджигать скутеры, запускать фейерверки, переворачивать автомобили и скутеры. Еще во время матча местная власть разместила в городе примерно 100 полицейских. Правоохранителям отдали строгий приказ произвести аресты, которые, по всей видимости, ожидались независимо от результата футбола.

Б Брюсселе живет много уроженцев Северной Африки, проблемы с которыми начались еще до начала игры. В частности, толпа фанатов маршировала по улице возле железнодорожного вокзала Брюссель-Юг, размахивала большими марокканскими флагами и запускала фейерверки.

Последовали столкновения между фанатами и полицейскими, когда в правоохранителей были брошены фейерверки, после чего они подняли свои щиты для защиты. Из-за этого на улицах начались пожары.

Правоохранители были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ. По словам пресс-секретаря полиции Брюсселя Ильза Ван де Кире, полицейские прибыли после того, как один человек получил травмы лица.

I really would like to understand why? Can someone explain? Why do marocains feel the right to do this in #Brussels after a soccer game? And disrupt the whole city ? #bxl #BelgiumVsMorocco #worldcup #WorldCup2022 pic.twitter.com/fUeGEnroCm

— Leonardo Velasco (@iamleovelasco) November 27, 2022