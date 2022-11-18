Роналду назвал футболиста, которого ставит в один ряд с собой и Месси

На этой неделе в эфир вышло громкое интервью пятикратного обладателя «Золотого мяча» с Пирсом Морганом, в котором звезда подверг резкой критике владельцев «Манчестер Юнайтед» Глейзеров и тренера Эрика тен Хага.
Комментарии португальской звезды о своих отношениях с давним соперником Месси также вызвали переполох.
Обсуждая семикратного обладателя «Золотого мяча» Месси, Роналду также упомянул другого игрока, которого он считает одним из величайших игроков, которых он когда-либо видел, — Зинедина Зидана.
Когда Морган спросил Роналду о лучшем игроке, которого он когда-либо видел, исключая себя, португальская звезда ответила: «Возможно [Месси], да».
«Вероятно, он [и] Зидан, с которыми я играл и сражался», — отметил он.
Зидан, несомненно, один из великих футболистов. Бывший игрок сборной Франции также имеет тесные отношения с Роналду, который трижды подряд возглавлял форварда Лиги чемпионов в «Реале».
Роналду и Месси доминировали в европейском футболе последние 15 лет и на протяжении всей своей карьеры находились в жесткой конкуренции за личные награды и клубные тррфеи.
Эта пара считается двумя величайшими игроками всех времен. В свою очередь, давно предполагалось, что между дуэтом существует неприязнь.
Однако Роналду настаивал, что это не так, и что их отношения больше похожи на отношения товарищей по команде.
Говоря с Пирсом Морганом, он сказал: «Удивительный игрок, он волшебный».
«У меня с ним отличные отношения. Я не его друг в том смысле, в каком я имею в виду слово «друг», но он как товарищ по команде».
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