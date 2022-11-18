Роналду назвал тренеров, которых считает лучшими в истории

Во время своего откровенного интервью Пирсу Моргану Роналду рассказал, что считает Массимилиано Аллегри и Карло Анчелотти одними из лучших тренеров, с которыми он когда-либо работал.

Звезда футбола провел два года, работая под руководством Аллегри в «Ювентусе», забив 21 гол в 31 игре Серии А в первый год и 18 в 30 во второй.

Под руководством Анчелотти он играл в течение двух лет в «Реале» в сезоне 2013/15, выиграв за это время два «Золотых мяча».

«Честно говоря, Пирс, я чего-то не понимаю. Приезжают новые тренера, они думают, что нашли последнюю кока-колу в пустыне. Но я уважаю любого тренера, каждый разный подход, разные мнения, разный менталитет, но с некоторыми моментами я не согласен», — отметил он.

«Я всегда был помимо лучших тренеров мира: Зидана и Анчелотти, Моуринью, Фернандо Сантоса, Аллегри. Так что у меня есть некоторый опыт, потому что я учился у них», — сказал он.

«И когда вы видите, что приходят какие-то новые тренеры, которые хотят революции в футболе, я не согласен с ними, у меня есть свое мнение. Согласны они или нет, но это часть бизнеса, потому что, в конце концов, я в клубе для того, чтобы побеждать. Хочу помочь своим опытом. Как всегда, некоторые тренеры этого не принимают, и, знаете, это часть работы», — отметил он.

Нападающий сборной Португалии почти не выходил на поле в этом сезоне под руководством Эрика тен Хага, сыграв всего четыре матча в Премьер-лиге, и в этом интервью он ясно дал понять, что не согласен с тактикой голландского тренера.

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