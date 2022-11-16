Эксперты бьют тревогу из-за приложения Катара для участников Чемпионата мира по футболу

По словам специалистов, обязательные приложения правительства Катара для тех, кто посещает чемпионат мира по футболу, представляют собой кошмар безопасности данных и конфиденциальности.

Болельщики, которые приедут в Катар на Чемпионат мира по футболу, должны будут загрузить два приложения — Ehteraz, приложение, предназначенное для отслеживания COVID-19, и Hayya, которое будет использоваться для входа на стадионы во время матчей, а также для получения бесплатного доступа к системе общественного транспорта для обладателей билетов.

По данным The Register, приложение для отслеживания контактов Ehteraz подверглось критике со стороны экспертов по безопасности, поскольку оно позволяет удаленно получать доступ к фотографиям и видео пользователей, а также совершать телефонные звонки без запроса. Кроме того, приложение для отслеживания COVID-19 требует, чтобы службы определения местоположения были постоянно включены, и дает приложению возможность читать и записывать в файловую систему.

Приложение Hayya, которое позволяет владельцам билетов бесплатно входить на стадионы и пользоваться системой общественного транспорта, также вызвало предостережения от экспертов. По данным NRK (Норвежская радиовещательная корпорация), Hayya можно использовать для определения точного местоположения устройства, предотвращения его перехода в спящий режим и просмотра сетевых подключений телефона.

Глава службы безопасности NRK Ойвинд Васаасен прокомментировал возможные нарушения конфиденциальности на ЧМ-2022 в Катаре, сказав: «Дать советы путешественникам не входит в мои обязанности, но лично я бы никогда не взял свой мобильный телефон с визитом в Катар».

Ожидается, что около 1,5 млн болельщиков посетят Катар во время чемпионата мира по футболу, и потенциальная утечка данных может привести к массовому нарушению конфиденциальности.

По данным Politico, французский орган по защите данных CNIL рекомендовал болельщикам, отправляющимся на чемпионат мира по футболу, использовать «автономный телефон», чтобы избежать возможных нарушений данных и конфиденциальности, которые могут вызвать обязательные приложения.

«Особую осторожность следует проявлять с фотографиями, видео или цифровыми работами, которые могут поставить вас в затруднительное положение с точки зрения законодательства посещаемой страны», — заявил представитель CNIL.

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