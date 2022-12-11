Роналду прокомментировал вылет из Чемпионата мира: Мечте пришел конец

Капитан и игрок сборной Португалии Криштиану Роналду намекнул, что ЧМ-2022 – последний чемпионат мира в его карьере.

Об этом он сообщил в Instagram.

Португальцы вылетели в ¼ финале, что воспрепятствовало мечте Роналду победить на Чемпионате мире. По словам легенды спорта, это было его самой большой и амбициозной мечтой, но «мечте пришел конец».

«Я боролся за свою мечту, я провел 5 чемпионатов мира и отдал все силы в этих матчах. Никогда не сдавался, всегда находился рядом с великолепными игроками, нас поддерживали миллионы португальцев. К сожалению, мечте пришел конец. Я хочу отметить, что очень многое было сказано и написано за последнее время, но я всегда был максимально привержен сборной Португалии. Всегда боролся за нашу цель, никогда не поворачивался спиной к команде и стране. Пока больше ничего говорить не буду. Спасибо, Португалия, спасибо, Катар. Мечта была прекрасной до тех пор, пока она длилась», – сказал Роналду.

Не исключено, что выступление Криштиану на ЧМ-2022 стало его последним выступлением в сборной Португалии, за которую он провел 196 матчей и забил 118 голов. Португальцы вылетели от сборной Марокко, которая стала первым полуфиналистом чемпионата мира из Африки.

Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле во втором тайме, но так и не помог сборной Португалии. Провал на ЧМ-2022 дался Криштиану тяжело – после матча он не сдержал слез, находясь в подтрибунном помещении.

Всего Роналду сыграл на пяти чемпионатах мира, начиная с 2006 года, и на каждом турнире он отличался голом. Всего он забил 8 мячей в 21 матче на Мундиалях. Ближе всего к награде Криштиану был как раз на своем первом ЧМ, когда Португалия уступила сборной Греции.

«Курсор» сообщал, что определились все участники полуфиналов футбольного ЧМ-2022 в Катаре.