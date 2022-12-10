Определились все участники полуфиналов футбольного ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Франции стала четвертым полуфиналистом Чемпионата мира по футболу, который продолжается в Катаре. В последнем матче стадии 1/4 финала подопечные Дидье Дешама переиграли команду Англии.

В первой половине матча при равной игре полузащитник французов Орелье Чуамени вывел свою сборную вперед. Однако уже в начале второго тайма Гарри Кэйн восстонавил статус кво, реализовав пенальти.

На 78-й минуте легенда французской команды Оливье Жиру во второй раз вывел действующих чемпионов мира вперед. Уже через несколько минут тот же Кэйн имел шанс сравнять шанс, однако его второй удар с 11-метровой отметки пришелся «в молоко».

Финальный свисток зафиксировал победу сборной Франции со счетом 2:1.

Таким образом, полуфинальные пары Чемпионата мира по футболу 2022 года выглядят следующим образом:

Аргентина — Хорватия (матч состоится 13 декабря)

Франция — Марокко (14 декабря).

Как сообщал Курсор. третьим полуфиналистом футбольного Чемпионата мира по футболу, продолжающегося в Катаре, стала сборная Марокко.

Накануне сборная Аргентины обыграла Нидерланды по пенальти и вышла в полуфинал футбольного Чемпионата мира.

До этого сборная Хорватии стала первой командой, обеспечившей себе выход в стадию полуфинала Чемпионата мира по футболу, продолжающегося на полях Катара. В матче 1/4 финала команда Златко Далича одолела бразильцев.

Как сообщал Курсор, за первые две недели чемпионата мира по футболу в Катар прибыло более 765 тысяч туристов. При этом Катар ожидает увеличения числа гостей. По прогнозам организаторов Мундиаля, до завершения чемпионата мира по футболу страну посетят около 1,2 миллиона человек.

Также Курсор информировал о том, что во время футбольного ЧМ-2022 в Катаре запрещена продажа алкоголя на стадионах. Это изменение, принятое «в последнюю минуту», вызвало у некоторых болельщиков вопросы о способности принимающей страны выполнить обещания, данные накануне Мундиаля.

Также Курсор информировал о том, что Израиль попросил своих граждан, посещающих чемпионат мира по футболу в Катаре, проявлять осторожность.