Россияне и белорусы выступят на Паралимпийских играх в качестве нейтральных спортсменов

На Беларусь были наложены санкции за ее участие в оказании помощи России во вторжении и войне против Украины. Обе делегации будут исключены из медальной таблицы.

Россияне и белорусы на зимних Паралимпийских играх в Пекине будут выступать как «нейтральные спортсмены» из-за роли их стран в войне против Украины, сообщает Международный паралимпийский комитет.

Российские спортсмены уже должны были выступать в качестве RPC (сокращение от Паралимпийского комитета России) в качестве наказания за государственный допинговый скандал на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и последующее сокрытие информации.

Обе делегации будут исключены из медальной таблицы, а МПК заявляет, что не будет проводить соревнования ни в одной из стран, «пока продолжается нынешняя ситуация».

«Мы приняли решение о самом суровом наказании, которое мы можем вынести в рамках нашего устава и действующих правил МПК», — говорится в заявлении президента МПК Эндрю Парсонса.

Курсор ранее писал, что акции крупнейшего инвестбанка России упали на 95 процентов на Лондонской фондовой бирже. В прошлогоднем списке крупнейших листинговых компаний мира Forbes поставил Сбербанк на 51-е место, и это самая высокая позиция из всех российских компаний.

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