СМИ: Россия планирует объявить Януковича «президентом Украины», он уже в Минске

Есть информация, что Россия готовит его к какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину. Возможно, Кремль опубликует в ближайшее время обращение Януковича от имени народа Украины.

Президент-беглец Виктор Янукович пребывает сейчас в Минске. Кремль планирует использовать его в спецоперации.

Об этом со ссылкой на свой источник в украинской разведке передает в среду, 2 марта, издание «Украинская правда».

Сообщается, что по одному из сценариев Януковича попытаются объявить президентом Украины. Есть информация, что Россия готовит его к какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину. Возможно, Кремль опубликует в ближайшее время обращение Януковича от имени народа Украины.

Курсор ранее писал, что российские оккупанты атаковали харьковскую больницу, взяли Херсонский порт и вокзал. Российские войска ночью начали массированное наступление на Харьков, Херсон и еще по несколько направлениям, однако добиться каких-либо «успехов» оккупанты смогли только на херсонском направлении.

Кроме того, российские войска нанесли удар по зданию экономического факультета университета Каразина в Харькове. Оккупанты продолжают совершать военные преступления в Украине. Судя по всему, они хотели атаковать здание Харьковского областного Управления полиции, но «высокоточные» ракеты не попали в цель.

Также сообщалось, что украинский Житомир обстреляли крылатой ракетой «Калибр».

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