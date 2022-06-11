Сборная Израиля по футболу обыграла в гостях сборную Албании

В гостевом матче Лиги наций наша команда одержала верх над своими албанскими визави со счетом 2:1. Оба гола в ворота хозяев поля забил Манор Соломон.

Израиль одержал тяжелую и зрелищную победу в матче с Албанией в рамках третьего тура Лиги наций во второй группе дивизиона B.

Манор Соломон во втором тайме сумел забить два важнейших гола, что помогло нашей команде одержать верх в этой игре.

Единственный гол Албании с пенальти забил Армандо Броя. Также еще один назначенный пенальти в ворота сборной Израиля был отменен судьей после просмотра повтора через систему VAR.

После этого матча сборная Израиля набирает 4 очка, таким образом заняв первое место в группе. У Албании 1 очко и 3-я позиция.

Посмотреть обзор матча вы можете на официальном сайте УЕФА (понадобится зарегистрироваться на сайте).

Ранее Курсор писал, что 15-летний Рон Бек из Хайфы выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по триатлону Специальной Олимпиады в Словакии. Он активно занимался плаванием, капоэйрой и спортом с 11 лет, когда играл в детской лиге «Маккаби Хайфа». Рон тренируется 6 дней в неделю и часто 2-3 раза в день.

Еще напомним, что впервые после Олимпиады в Токио олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам вернулась сегодня в пятницу на этап Кубка мира в Португалии, но на этот раз в составе тренерского штаба Израиля.