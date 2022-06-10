Израиль попал в десятку самых дорогих стран мира по стоимости жизни

Numbeo обновила свою ежегодную оценку самых дорогих стран мира. Данные делают оценку на основе ряда расходов на проживание с учетом таких аспектов, как транспорт, одежда, проживание, интернет, коммуналка, продукты и питание вне дома.

Высокая стоимость жизни может по-разному влиять на качество жизни в стране. Для тех, кто находится в нижней части экономической шкалы, таких как низкооплачиваемые работники или пенсионеры с фиксированным доходом, высокая стоимость жизни может затруднить покрытие расходов на предметы первой необходимости, такие как жилье, коммунальные услуги, продукты, одежда, и транспорт.

Людям со средним и высоким доходом, которым посчастливилось беззаботно покрыть базовые расходы, все равно останется меньше денег на сбережения, отпуск, образование детей и выход на пенсию.

Высокая стоимость жизни может даже сделать страну менее привлекательной для отдыхающих и эмигрантов, которые за свои деньги получают меньше, чем где-либо еще.

Расчет стоимости жизни обычно осуществляется путем измерения стоимости различных товаров и услуг, от арендной платы / ипотеки и коммунальных услуг до продуктов и кроссовок, а затем сравнения этих сумм со стоимостью тех же товаров и услуг в другом месте.

В новом рейтинге за 2022 год Израиль разместился на шестом месте. Весь список опубликовал телеграм-канал Голос Израиля.



Ранее Курсор сообщал, что Либерман отложил переговоры о государственном бюджете.