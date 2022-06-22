Сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала золото на чемпионате Европы

Они выиграли золото в групповом многоборье с результатом 69,950, победив Италию, которая закончила с результатом 69,650.

Гимнастки из Израиля добились больших успехов на чемпионате Европы по художественной гимнастике 2022 г., который прошел на прошлой неделе в Тель-Авиве, завоевав две золотые медали, четыре серебряные медали и одну бронзу.

Об этом сообщает JNS.

В состав израильской команды вошли Шани Баканов, Адар Фридманн, Амит Хедват, Роми Парицки, Офир Шахам и Диана Сверцов.

По отдельности участники сборной также стали победителями в многодневном соревновании.

16-летняя Дарья Атаманова завоевала золотую медаль чемпионата Европы в многоборье и серебряные медали в трех категориях — обруч, булава и лента. Ее товарищ по команде Ади Ася Кац, 18 лет, завоевала бронзу в категории с лентой.

В соревнованиях, которые проходили с 15 по 19 июня, приняли участие более 250 спортсменов из 39 стран. В состав тренерского штаба израильской команды входила бывшая художественная гимнастка Линой Ашрам, которая недавно завершила карьеру после завоевания золотой медали на Олимпийских играх в Токио.

Курсор информировал, что израильские гимнастки завоевали еще пять медалей на чемпионате Европы. Получившая две золотые медали на этом чемпионате Дарья Атаманова продолжает демонстрировать огромный профессионализм — она заработала еще три серебряные медали.

Также сообщалось, что израильская гимнастка Дарья Атаманова выиграла золото на чемпионате Европы.

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