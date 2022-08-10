Серена Уильямс уходит из тенниса

«Я буду скучать по той версии себя, по той девушке, которая играла в теннис», — сказала Уильямс.

Серена Уильямс, обладательница 23 титулов Большого шлема в одиночном разряде, уходит из тенниса после US Open этим летом.

Уильямс сделала это заявление в эссе, опубликованном журналом Vogue.

Уильямс, одна из величайших и самых успешных спортсменок в истории своего — или любого другого — вида спорта, сказала, что ей не нравится понятие «уход на пенсию», и она предпочитает думать об этом этапе своей жизни как об «эволюции от тенниса к другим вещам, которые важны для меня».

На этой неделе Уильямс играет на турнире в Торонто, после которого 29 августа начнется US Open — последний турнир Большого шлема в году и финальное в карьере Серены соревнование.

Американка выиграла больше титулов Большого шлема в одиночном разряде в профессиональную эпоху, чем любая другая женщина или любой другой мужчина. Одна лишь Маргарет Корт завоевала больше — 24, хотя часть трофеев она выиграла в любительскую эпоху.

Напомним, что девятого августа состоялся матч в рамках Лиги чемпионов между командами «Маккаби» Хайфа и «Аполлон» (Кипр)». В результате «Маккаби» Хайфа проиграл со счетом 2:0.