Серена Уильямс восхитила роскошным образом на матче US Open

Серена Уильямс вышла на корт в понедельник вечером, буквально сияя в своем роскошном образе. Ее платье Nike было инкрустировано бриллиантами, к тому же волосы теннисистки тоже сверкали.

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Ее парикмахер, Никки Нелмс, украсила волосы Уильямс настоящими кристаллами Сваровски, и результат был захватывающим.

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4-летняя дочь Уильямс, Олимпия, надела подходящий наряд, чтобы подбодрить свою маму с трибун. Ее крошечное платье Nike, которое сочеталось с образом мамы, «было вдохновлено ночным небом над центральным кортом во Флашинге, штат Нью-Йорк», написала Уильямс в Instagram.

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В пресс-релизе и в социальных сетях компания Nike объявила: «Серена работала с нашей командой дизайнеров над костюмом. Ее кастомные кроссовки NikeCourt Flare 2 такие же блестящие, как и она сама». Бренд добавил, что бутсы Серены тоже были инкрустированы бриллиантами.

«Курсор» ранее информировал, что в Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Названа «группа смерти».