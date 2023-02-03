Скандал вокруг МОК: глава Олимпиады-2024 высказался об участии россиян в Играх

В Польше заявили, что можно создать коалицию из примерно 40 стран, поддерживающую призыв не допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде 2024 года.

Глава Олимпийских игр 2024 года в Париже заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен решить, смогут ли российские и белорусские спортсмены участвовать в Играх в следующем году.

Тони Эстанге сказал «Рейтер», что он лично «выступает за сохранение этого символа универсальности для Игр», когда его спросили об участии россии* и Беларуси.

Однако он добавил, что решение остается за руководящим органом Игр.

Эстанге сказал: «Париж 2024 не должен решать, кому разрешено участвовать, это касается МОК, МПК и международных федераций, которые будут решать, какие делегации будут допущены к участию».

Президент Украины Владимир Зеленский призвал МОК запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх-2024 в Париже. Позволить им принять участие было бы равносильно демонстрации того, что «террор в какой-то степени приемлем», сказал Зеленский.

В четверг министры спорта Латвии, Литвы, Эстонии и Польши призвали международные спортивные организации запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх и других мероприятиях, пока продолжается война в Украине.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил агентству «Рейтер», что, по его мнению, можно создать коалицию из примерно 40 стран, включая США, Великобританию и Канаду, поддерживающую призыв не допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде 2024 года.

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