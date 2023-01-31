Страна ЕС отказалась участвовать в Олимпийских играх-2024 вместе с рф и Беларусью

Латвия не будет участвовать в Олимпийских играх 2024 года вместе с россией* и Беларусью, если на момент их проведения агрессия в Украине будет продолжаться.

«Если бы эти игры состоялись сейчас и в них принимали бы участие спортсмены из россии и Беларуси, я думаю, что сборная Латвии не поехала бы на эти игры. Мы надеемся, что война закончится, Украина победит. Это будет совершенно новая ситуация и новые правила игры. Разумеется, в этом случае латвийские спортсмены тоже смогут участвовать в таких Олимпийских играх», — сказал президент Латвийского олимпийского комитета Жорж Тикмер.

Латвия также советует своим национальным спортивным федерациям выходить на международный уровень с призывом не позволять российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификационных турнирах Олимпийских игр 2024 года.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение россии участвовать в Играх 2024 года в Париже равносильно демонстрации того, что «террор в какой-то степени приемлем», добавив: «Как будто можно закрыть глаза на то, что делает россия в Херсоне, Харькове, Бахмуте и Авдеевке».

Напомним, что глава МОК Томас Бах выступил за возвращение россиян на Олимпиаду. Он заявил, что хочет «объединить всех спортсменов со всего мира», в том числе и российских, на следующих Олимпийских играх, пишет Der Spiegel. По его словам, исключать спортсменов из соревнований«на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».