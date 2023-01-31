Скандал вокруг Олимпиады в Париже: МОК обвинил Украину в клевете

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что отвергает «клеветнические заявления» советника президента Украины Михаила Подоляка, который обвинил комитет в том, что он «пропагандирует войну, убийства и разрушения». Заявление Подоляка прозвучало после того, как комитет МОК заявил, что рассмотрит пути участия россиян в Олимпиаде-2024 в Париже.

«МОК предлагает россии «платформу для пропаганды геноцида и поощрения их дальнейших убийств», — написал Подоляк в Twitter в понедельник.

Его замечания прозвучали после того, как МОК заявил, что продолжает работать над тем, чтобы российские и белорусские спортсмены могли соревноваться как нейтральные. Решение МОК подверглось критике и со стороны британского правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение россии участвовать в Играх 2024 года в Париже равносильно демонстрации того, что «террор в какой-то степени приемлем», добавив: «Как будто можно закрыть глаза на то, что делает россия в Херсоне, Харькове, Бахмуте и Авдеевке».

Отвечая на твит Подоляка, представитель МОК сказал: «МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения».

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