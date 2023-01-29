Зеленский жестко отреагировал на скандальное заявление главы МОК касаемо участия россиян в Олимпиаде

Украина заявила, что может бойкотировать Игры, если в них примут участие российские и белорусские спортсмены.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал идею нейтралитета в спорте в то время, когда спортсмены его страны сражаются и гибнут на войне, а их российские коллеги могут быть допущены к соревнованиям.

Удвоив свои усилия в том, что он назвал «марафоном честности», чтобы помешать российским спортсменам принять участие в Олимпийских играх 2024 года, Зеленский сказал, что их присутствие нормализует вторжение россии* в его страну.

Зеленский отметил в своем субботнем вечернем видеообращении: «Нейтралитет невозможен, когда идет такая война. И мы знаем, как часто тирании пытаются использовать спорт в своих идеологических интересах».

Зеленский заявил ранек в пятницу, что Украина начнет международную кампанию, чтобы не допустить россию к летним играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

Россия заявила, что любая попытка выдавить ее из международного спорта «обречена на провал».

Зеленский сказал: «Украинские спортсмены вынуждены защищать жизни своих близких и свободу нашего народа от российской агрессии. Российские удары унесли жизни сотен украинских мужчин и женщин, которые могли бы принести свои таланты в мировой спорт».

Украина заявила, что может бойкотировать Игры, если в них примут участие российские и белорусские спортсмены.

Напомним, что глава МОК Томас Бах выступил за возвращение россиян на Олимпиаду. Он заявил, что хочет «объединить всех спортсменов со всего мира», в том числе и российских, на следующих Олимпийских играх, пишет Der Spiegel. По его словам, исключать спортсменов из соревнований«на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.