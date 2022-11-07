Состоялись жеребьевки Лиги Чемпионов и Лиги Европы

7 ноября, в понедельник, в швейцарском Ньоне состоялись жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Все 16 команд в Лиге Чемпионов разделили на сеяных (выигравших свои группы) и несеяных (занявших вторые места). В 1/8 финала не могли встретиться клубы из одной футбольной ассоциации, а также те, кто играл в одной группе.
Жеребьевка подарила ряд интересных встреч, среди которых особое внимание приковывают «Ливерпуль» – «Реал» и «ПСЖ» – «Бавария». Пары получились следующими:
- РБ Лейпциг – Манчестер Сити
- Брюгге – Бенфика
- Ливерпуль – Реал
- Милан – Тоттенхэм
- Айнтрахт – Наполи
- Борусия Д – Челси
- Интер – Порту
- ПСЖ – Бавария
Первые поединки пройдут 14, 15, 21 и 22 февраля, а ответные – 7, 8, 14 и 15 марта.
Помимо этого, состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. В ней приняли участие 16 клубов, половина из которых – вторые места на групповом этапе Лиги Европы УЕФА, а вторая – третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Победители стыковых матчей присоединяются в 1/8 финала к победителям групп ЛЕ. Результаты жеребьевки оказались следующими:
- Барселона – Манчестер Юнайтед
- Ювентус – Нант
- Спортинг – Мидтьюлланд
- Шахтер – Ренн
- Аякс – Унион
- Байер – Монако
- Севилья – ПСВ
- Зальцбург – Рома
Эти матчи пройдет 16 и 23 февраля.
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