Состоялись жеребьевки Лиги Чемпионов и Лиги Европы

15:38, Сегодня
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Фото: Pixabay

Зрителей ждут матчи между настоящими мировыми грандами, а также известно, с кем сыграет «Шахтер».

7 ноября, в понедельник, в швейцарском Ньоне состоялись жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Все 16 команд в Лиге Чемпионов разделили на сеяных (выигравших свои группы) и несеяных (занявших вторые места). В 1/8 финала не могли встретиться клубы из одной футбольной ассоциации, а также те, кто играл в одной группе.

Жеребьевка подарила ряд интересных встреч, среди которых особое внимание приковывают «Ливерпуль» – «Реал» и «ПСЖ» – «Бавария». Пары получились следующими:

  • РБ Лейпциг – Манчестер Сити
  • Брюгге – Бенфика
  • Ливерпуль – Реал
  • Милан – Тоттенхэм
  • Айнтрахт – Наполи
  • Борусия Д – Челси
  • Интер – Порту
  • ПСЖ – Бавария

Первые поединки пройдут 14, 15, 21 и 22 февраля, а ответные – 7, 8, 14 и 15 марта.

Помимо этого, состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. В ней приняли участие 16 клубов, половина из которых – вторые места на групповом этапе Лиги Европы УЕФА, а вторая – третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Победители стыковых матчей присоединяются в 1/8 финала к победителям групп ЛЕ. Результаты жеребьевки оказались следующими:

  • Барселона – Манчестер Юнайтед
  • Ювентус – Нант
  • Спортинг – Мидтьюлланд
  • Шахтер – Ренн
  • Аякс – Унион
  • Байер – Монако
  • Севилья – ПСВ
  • Зальцбург – Рома

Эти матчи пройдет 16 и 23 февраля.

Также «Курсор» сообщал, что легенда Барселоны трогательно попрощался с фанами перед окончанием футбольной карьеры.

Помимо этого, стало известно о наказании для британского болельщика, сделавшего нацистское приветствие во время матча.

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