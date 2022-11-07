Состоялись жеребьевки Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Зрителей ждут матчи между настоящими мировыми грандами, а также известно, с кем сыграет «Шахтер».

7 ноября, в понедельник, в швейцарском Ньоне состоялись жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Все 16 команд в Лиге Чемпионов разделили на сеяных (выигравших свои группы) и несеяных (занявших вторые места). В 1/8 финала не могли встретиться клубы из одной футбольной ассоциации, а также те, кто играл в одной группе.

Жеребьевка подарила ряд интересных встреч, среди которых особое внимание приковывают «Ливерпуль» – «Реал» и «ПСЖ» – «Бавария». Пары получились следующими:

РБ Лейпциг – Манчестер Сити

Брюгге – Бенфика

Ливерпуль – Реал

Милан – Тоттенхэм

Айнтрахт – Наполи

Борусия Д – Челси

Интер – Порту

ПСЖ – Бавария

Первые поединки пройдут 14, 15, 21 и 22 февраля, а ответные – 7, 8, 14 и 15 марта.

Помимо этого, состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. В ней приняли участие 16 клубов, половина из которых – вторые места на групповом этапе Лиги Европы УЕФА, а вторая – третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Победители стыковых матчей присоединяются в 1/8 финала к победителям групп ЛЕ. Результаты жеребьевки оказались следующими:

Барселона – Манчестер Юнайтед

Ювентус – Нант

Спортинг – Мидтьюлланд

Шахтер – Ренн

Аякс – Унион

Байер – Монако

Севилья – ПСВ

Зальцбург – Рома

Эти матчи пройдет 16 и 23 февраля.

Также «Курсор» сообщал, что легенда Барселоны трогательно попрощался с фанами перед окончанием футбольной карьеры.

Помимо этого, стало известно о наказании для британского болельщика, сделавшего нацистское приветствие во время матча.