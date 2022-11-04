Стало известно о наказании для британского болельщика, сделавшего нацистское приветствие во время матча

«Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе», — заявили в полиции.

Болельщику, который отдал нацистский салют во время матча между футбольными клубами Уимблдон и Милтон-Кинс Донс, запретили посещать футбольные матчи на три года.

42-летний Алан Странк из Гилфорда, Англия, 3 ноября признал себя виновным в Уимблдонском магистратском суде по обвинению в правонарушении с отягчающими расовыми признаками в соответствии с Законом об общественном порядке, сообщает британское издание Jewish News.

Странку также было приказано выплатить штраф в размере 200 долларов и отработать 50 часов общественных волонтерских работ.

Суду сообщили, что во время игры 9 апреля Странк показал нацистское приветствие болельщикам команды гостей.

«Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе, и те, кто ведет себя подобным образом, не должны питать иллюзий, что они якобы не совершают преступление. Последствия этого преступления сегодня были наглядно продемонстрированы», — заявил констебль полиции Джеймс Кроули, сообщает новостное издание.

Ранее Курсор писал, что в кошерной пекарне Нью-Йорка рабочий погиб в холодильнике.

Кроме того, в США на дорогах появились грузовики с изображением Гитлера после скандала с еврейскими студентами.