Топ-5 самых ужасных пенальти в истории английского футбола

Кто сказал, что пенальти – это скучно и однообразно? Эксперты опровергли этот тезис, составив рейтинг самых нелепых ударов «с точки» в английском футболе.

Эксперты портала The Football Faithful составили список самых ужасных пенальти в истории английского футбола:

Берсант Селина – «Суонси Сити» – «Вест Бромвич», 2019

Берсант Селина полностью испортил свой 11-метровый удар в матче с «Вест Бромвичем». Фанаты называют промах худшим в истории «Суонси Сити».

ICYMI: Swansea's Bersant Celina bizarre missed penalty was the story of the night as West Brom ran out 3-0 winners at the Hawthorns. More: https://t.co/AdDcBHY4D1 pic.twitter.com/I7DbHctXJs — Sky Sports Football (@SkyFootball) March 14, 2019

Джейсон Панчон – «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм Хотспур», 2014

Всего через шесть минут после начала встречи «Кристал Пэлас» получили прекрасную возможность выйти вперед, когда им назначили пенальти в ворота «Тоттенхэм Хотспур».

Джейсон Панчон сбил с толку болельщиков, когда промахнулся таким нелепым способом.

Роберт Пирес – «Арсенал» – «Манчестер Сити», 2005

Классика жанра: печально известный неудачный пенальти Роберта Пиреса.

Пирес проскользнул по верхней части мяча, и тот не сдвинулся ни на дюйм.

#OnThisDay in 2005, Robert Pires stepped up to take a penalty with a crafty little trick up his sleeve… And it did not work at all. pic.twitter.com/aAjDKIsoL5 — MUNDIAL (@MundialMag) October 22, 2020

Питер Дивайн – «Ланкастер Сити» – «Уитли Бэй», 1991

Болельщики до сих пор ломают голову при виде этого катастрофического пенальти.

Пэт Невин – «Челси» — «Манчестер Сити», 1984 год

Потрясающий футболист сам по себе, Пэт Невин прославился своим ужасным пенальти против «Манчестер Сити».

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