Топ-5 самых ужасных пенальти в истории английского футбола

Эксперты портала The Football Faithful составили список самых ужасных пенальти в истории английского футбола:
Берсант Селина – «Суонси Сити» – «Вест Бромвич», 2019
Берсант Селина полностью испортил свой 11-метровый удар в матче с «Вест Бромвичем». Фанаты называют промах худшим в истории «Суонси Сити».
Джейсон Панчон – «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм Хотспур», 2014
Всего через шесть минут после начала встречи «Кристал Пэлас» получили прекрасную возможность выйти вперед, когда им назначили пенальти в ворота «Тоттенхэм Хотспур».
Джейсон Панчон сбил с толку болельщиков, когда промахнулся таким нелепым способом.
Роберт Пирес – «Арсенал» – «Манчестер Сити», 2005
Классика жанра: печально известный неудачный пенальти Роберта Пиреса.
Пирес проскользнул по верхней части мяча, и тот не сдвинулся ни на дюйм.
Питер Дивайн – «Ланкастер Сити» – «Уитли Бэй», 1991
Болельщики до сих пор ломают голову при виде этого катастрофического пенальти.
Пэт Невин – «Челси» — «Манчестер Сити», 1984 год
Потрясающий футболист сам по себе, Пэт Невин прославился своим ужасным пенальти против «Манчестер Сити».
Ранее мы писали, что «Маккаби» из Хайфы начал свой европейский сезон, приняв на стадионе «Сэмми Офер» «Олимпиакос» в матче второго тура первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.