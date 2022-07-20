«Маккаби Хайфа» в дополнительное время ушел от поражения в матче с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов — 1:1

22:56, Сегодня
Новости Израиля, Спорт, Zahav
футбол фото
Фото: pixabay.com

Матч проходил между «Маккаби Хайфа» и «Олимпиакосом» на стадионе «Сэмми Офер». Ответный матч состоится 27 июля и пройдет в городе Пирей.

«Маккаби Хайфа» начал свой европейский сезон, приняв сегодня на стадионе «Сэмми Офер» «Олимпиакос» в матче второго тура первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Олимпиакос» упустил победу над «Маккаби Хайфа» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Израиле и завершилась вничью (1:1).

Гости ушли на перерыв, ведя в счете. На 7-й минуте ворота «Маккаби» поразил Филип Зинкернагель. Хозяева отыгрались на третьей компенсированной минуте. Гол в активе Долева Хазиза.

Напомним, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала командное золото вчера вечером на 21-й Маккабиаде. Второе место заняли США, а третье – Аргентина.

Курсор ранее писал, что израильтянин стал первым пловцом, выигравшим три раза подряд на Маккабиаде.

Кроме того, премьер-министр Яир Лапид похвалил израильскую марафонку Лону Хемтай Салпетер после завоевания ею бронзовой медали на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине, штат Орегон.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Алекс Арнав
ТЭГИ: