«Маккаби Хайфа» в дополнительное время ушел от поражения в матче с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов — 1:1

Фото: pixabay.com

Матч проходил между «Маккаби Хайфа» и «Олимпиакосом» на стадионе «Сэмми Офер». Ответный матч состоится 27 июля и пройдет в городе Пирей.

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Автор материала: Алекс Арнав