«Маккаби Хайфа» в дополнительное время ушел от поражения в матче с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов — 1:1

«Маккаби Хайфа» начал свой европейский сезон, приняв сегодня на стадионе «Сэмми Офер» «Олимпиакос» в матче второго тура первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
«Олимпиакос» упустил победу над «Маккаби Хайфа» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Израиле и завершилась вничью (1:1).
Гости ушли на перерыв, ведя в счете. На 7-й минуте ворота «Маккаби» поразил Филип Зинкернагель. Хозяева отыгрались на третьей компенсированной минуте. Гол в активе Долева Хазиза.
Напомним, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала командное золото вчера вечером на 21-й Маккабиаде. Второе место заняли США, а третье – Аргентина.
Курсор ранее писал, что израильтянин стал первым пловцом, выигравшим три раза подряд на Маккабиаде.
Кроме того, премьер-министр Яир Лапид похвалил израильскую марафонку Лону Хемтай Салпетер после завоевания ею бронзовой медали на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине, штат Орегон.