Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги

Мохамед Салах положил конец слухам о своем будущем после подписания нового контракта с «Ливерпулем», который сделал египетского футболиста самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

После того, как Салах подписал новый контракт, мы решили составить рейтинг пяти самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги.

=4. Давид де Хеа — 375 000 фунтов стерлингов в неделю

Испанский вратарь четырежды становился лучшим игроком сезона «красных дьяволов».

=4. Эрлинг Хааланд — 375 000 фунтов стерлингов в неделю

Эрлинг Хааланд сразу же попал в пятерку самых «дорогих» игроков Премьер-лиги после подписания контракта с «Манчестер Сити» этим летом.

=2. Кевин Де Брюйне — 385 000 фунтов стерлингов в неделю

Футболист сборной Бельгии был назван лучшим игроком сезона в «Сити» в четвертый раз.

=2. Криштиану Роналду – 385 000 фунтов стерлингов в неделю

Возвращение Роналду в Премьер-лигу привело к тому, что он забил 24 гола во всех соревнованиях за «красных дьяволов», хотя этого оказалось недостаточно для клуба, который занял шестое место и пропустил Лигу чемпионов.

Предполагается, что капитан сборной Португалии хочет уйти этим летом, поскольку разочарован отсутствием у клуба амбиций на трансферном рынке.

1. Мохамед Салах – 400 000 фунтов стерлингов в неделю

Новый контракт Мохамеда Салаха сделал форварда «Ливерпуля» самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-лиге.

Игрок сборной Египта стал важной частью современных успехов клуба под руководством Юргена Клоппа, выиграв с «Красными» целую серию наград за пять сезонов на «Энфилде».

Во второй раз в прошлом сезоне он был назван игроком года по версии PFA и футболистом года по версии FWA. Он также выиграл три «Золотых бутсы» Премьер-лиги и вошел в десятку лучших бомбардиров «Ливерпуля».

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