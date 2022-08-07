Топ самых эмоциональных и зрелищных празднований гола в истории

Предлагаем обновленный топ-5 лучших празднований гола в истории.
5. Хлоя Келли против Германии
Келли сняла футболку и повернулась к судье, чтобы проверить, был ли засчитан гол, прежде чем весь «Уэмбли» взорвался.
У фанатов до сих пор мурашки по коже.
4. Юрген Клинсманн против «Шеффилд Уэнсдей»
Клинсманн устроил свой знаменитый «прыжок в воду», когда забил мяч головой за «Тоттенхэм».
3. Брэнди Честейн против Китая
Честейн проявила стальные нервы, забив победный пенальти для США в финале чемпионата мира 1999 года на глазах у более чем 90 000 человек.
По сей день образ празднующей американки является одним из самых запоминающихся в истории женского спорта.
2. Марио Балотелли против «Манчестер Юнайтед»
«Почему всегда я.»
Мы все знакомы с крылатой фразой, придуманной Балотелли в «Манчестер Сити», и его празднование, демонстрирующее эти слова после гола в ворота «Манчестер Юнайтед», навсегда останется в памяти.
1. Пол Гаскойн против Шотландии
Когда Гаскойн забил легедарный гол, стадион взорвался. Футболист завалился на спину, вытянул обе руки и открыл рот. Подбежавший Джейми Реднапп склонился над товарищем, будто проверяя здоровье его зубов, а Алан Ширер из не пойми откуда взявшейся бутылки влил порцию воды в рот Гаскойна – так обычно промывают полость после стоматологических процедур.
Позже сцену назовут «Креслом дантиста».
Напомним, что 30 июля в Англии официально начался новый сезон-2022/2023. В битве за Суперкубок страны столкнулись чемпион и обладатель национального кубка — «МанСити».