Топ самых эмоциональных и зрелищных празднований гола в истории

08:02, Сегодня
Спорт
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Фото: pixabay.com

Эмоционально, легендарно — этими словами можно описать следующих список лучших празднований гола за всю историю футбола.

Предлагаем обновленный топ-5 лучших празднований гола в истории.

5. Хлоя Келли против Германии 

Келли сняла футболку и повернулась к судье, чтобы проверить, был ли засчитан гол, прежде чем весь «Уэмбли» взорвался.

У фанатов до сих пор мурашки по коже.

4. Юрген Клинсманн против «Шеффилд Уэнсдей» 

Клинсманн устроил свой знаменитый «прыжок в воду», когда забил мяч головой за «Тоттенхэм».

3. Брэнди Честейн против Китая 

Честейн проявила стальные нервы, забив победный пенальти для США в финале чемпионата мира 1999 года на глазах у более чем 90 000 человек.

По сей день образ празднующей американки является одним из самых запоминающихся в истории женского спорта.

2. Марио Балотелли против «Манчестер Юнайтед» 

«Почему всегда я.»

Мы все знакомы с крылатой фразой, придуманной Балотелли в «Манчестер Сити», и его празднование, демонстрирующее эти слова после гола в ворота «Манчестер Юнайтед», навсегда останется в памяти.

1. Пол Гаскойн против Шотландии 

Когда Гаскойн забил легедарный гол, стадион взорвался. Футболист завалился на спину, вытянул обе руки и открыл рот. Подбежавший Джейми Реднапп склонился над товарищем, будто проверяя здоровье его зубов, а Алан Ширер из не пойми откуда взявшейся бутылки влил порцию воды в рот Гаскойна – так обычно промывают полость после стоматологических процедур.

Позже сцену назовут «Креслом дантиста».

 

Напомним, что 30 июля в Англии официально начался новый сезон-2022/2023. В битве за Суперкубок страны столкнулись чемпион и обладатель национального кубка — «МанСити».

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Автор материала:
Ирен Давид
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