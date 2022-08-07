Топ самых эмоциональных и зрелищных празднований гола в истории

Эмоционально, легендарно — этими словами можно описать следующих список лучших празднований гола за всю историю футбола.

Предлагаем обновленный топ-5 лучших празднований гола в истории.

5. Хлоя Келли против Германии

Келли сняла футболку и повернулась к судье, чтобы проверить, был ли засчитан гол, прежде чем весь «Уэмбли» взорвался.

У фанатов до сих пор мурашки по коже.

I’ve calmed down now and I’m ready to write a detailed think piece about Chloe Kelly’s iconic sports bra celebration. pic.twitter.com/TFq6aCX9sf — Lauren Layfield (@LaurenLayfield) July 31, 2022

4. Юрген Клинсманн против «Шеффилд Уэнсдей»

Клинсманн устроил свой знаменитый «прыжок в воду», когда забил мяч головой за «Тоттенхэм».

Jurgen Klinsmann. *That* iconic diving celebration. The start to the 1994/95 #PL season had its share of drama…#ThrowbackThursday pic.twitter.com/loQWB7HHQr — Premier League (@premierleague) August 3, 2017

3. Брэнди Честейн против Китая

Честейн проявила стальные нервы, забив победный пенальти для США в финале чемпионата мира 1999 года на глазах у более чем 90 000 человек.

По сей день образ празднующей американки является одним из самых запоминающихся в истории женского спорта.

10 July, 1999. Brandi Chastain scores the goal that brings victory over China in the World Cup. In her moment of triumph, she whips her jersey off and celebrates, countless thoughtless jokes follow. And 23 years later we are somehow still having this dumb fucking conversation. pic.twitter.com/QBsVLT35KZ — séra jamais (@ibaiki) August 3, 2022

2. Марио Балотелли против «Манчестер Юнайтед»

«Почему всегда я.»

Мы все знакомы с крылатой фразой, придуманной Балотелли в «Манчестер Сити», и его празднование, демонстрирующее эти слова после гола в ворота «Манчестер Юнайтед», навсегда останется в памяти.

1. Пол Гаскойн против Шотландии

Когда Гаскойн забил легедарный гол, стадион взорвался. Футболист завалился на спину, вытянул обе руки и открыл рот. Подбежавший Джейми Реднапп склонился над товарищем, будто проверяя здоровье его зубов, а Алан Ширер из не пойми откуда взявшейся бутылки влил порцию воды в рот Гаскойна – так обычно промывают полость после стоматологических процедур.

Позже сцену назовут «Креслом дантиста».

Напомним, что 30 июля в Англии официально начался новый сезон-2022/2023. В битве за Суперкубок страны столкнулись чемпион и обладатель национального кубка — «МанСити».