Тренер Аль-Насра признался, что приоритетом для клуба был вовсе не Роналду

По словам Руди Гарсии, теперь главная задача — адаптировать португальца к игре команды из Саудовской Аравии.

Главный тренер футбольного клуба «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) Руди Гарсия признался, что хотел приобрести для команды аргентинца Лионеля Месси, а не португальца Криштиану Роналду.

Об этом сообщает испанское издание Marca.

При этом он называет соглашение с Роналду «чем-то невероятным для нашего футбола».

«Этот трансфер доказывает, что саудовский футбол развивается. Мы рады, что подписали Криштиану», — сказал тренер «Аль-Насра».

При этом, по его словам, теперь главная задача — адаптировать португальца к игре команды и сделать так, чтобы он получал удовольствие в «Аль-Насре».

«Роналду? Сначала я хотел подписать Месси. Я лично пытался привезти Лео из Дохи», — сказал Гарсия.

Как сообщал Курсор, в конце декабря португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. Соглашение 37-летнего португальского футболиста с клубом будет рассчитано на два сезона.

Форвард являлся свободным агентом с 22 ноября 2022 года. Последней командой Роналду был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский коллектив после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил три гола и сделал две результативные передачи.

По данным СМИ, Роналду будет получать в «Аль-Насре» больше 200 миллионов евро в год с учетом рекламных контрактов.

Также Курсор информировал о том, что, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на капитана сборной Португалии наложили политические санкции из-за его поддержки палестинцев в Израиле.

«Конечно, Роналду списали. К сожалению, на него наложили политические санкции. Его вычеркнули. Выпуская такого футболиста во втором тайме на 15 минут или полчаса, они разрушили его психологию и вытянули из него энергию. Роналду – тот, кто поддерживает палестинцев», ‒ заявил Эрдоган.