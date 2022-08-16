Тренер аргентинской команды сделал замену, которую ему предложил болельщик с трибуны: видео стало вирусным

Менеджер «Архентинос Хуниорс» Габриэль Милито сделал замену по рекомендации болельщика в матче против «Санта-Фе Юнион» со счетом 2:0.
Фанат кричал на Милито, бывшего игрока «Барселоны» и брата бывшей звезды миланского «Интера» Диего, и призвал его поставить на поле полузащитника.
Тренеры часто получают указания, что делать, от болельщиков, которые думают, что знают лучше, и, как ни странно, Милито понравился тактический совет от фаната, и он решил прислушаться к нему.
Замена произошла на 83-й минуте.
Милито, выигравший два титула Ла Лиги с «Барселоной», рассказал о курьезе в своем послематчевом пресс-релизе и подтвердил, что болельщик перестал приставать к нему после замены.
«У нас демократия, полная свобода, — сказал он. — Он попросил меня поставить полузащитника, и я сказал ему, что это подходит».
Победа команды Милито означает, что «Архентинос Хуниорс» теперь занимает четвертое место в лиге после 13 сыгранных игр. Далее команда сыграет против «Эстудиантеса», но на данный момент неясно, готов ли Милито повысить болельщика до помощника тренера.
Напомним, что вчера вечером Лона Чемтай Салпетер завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Мюнхене, Германия, в беге на 10 000 метров. Это четвертая медаль для Израиля на чемпионате — причем только за первый день турнира.