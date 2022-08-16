Тренер аргентинской команды сделал замену, которую ему предложил болельщик с трибуны: видео стало вирусным

Менеджер «Архентинос Хуниорс» Габриэль Милито сделал замену по рекомендации болельщика в матче против «Санта-Фе Юнион» со счетом 2:0.

Фанат кричал на Милито, бывшего игрока «Барселоны» и брата бывшей звезды миланского «Интера» Диего, и призвал его поставить на поле полузащитника.

Тренеры часто получают указания, что делать, от болельщиков, которые думают, что знают лучше, и, как ни странно, Милито понравился тактический совет от фаната, и он решил прислушаться к нему.

Замена произошла на 83-й минуте.

Милито, выигравший два титула Ла Лиги с «Барселоной», рассказал о курьезе в своем послематчевом пресс-релизе и подтвердил, что болельщик перестал приставать к нему после замены.