Тур де Франс-2022: в чем преуспела израильская команда на главной велогонке мира

Израильская команда заняла 12-е место в командном зачете с общим временем 243 часа 09 минут 27 минут, что чуть более чем на четыре часа меньше победного темпа.

В этом году Israel Premier Tech (IPT) провела свой самый успешный Тур де Франс в истории молодой команды с двумя победами на этапах и множеством призовых мест.

В целом IPT заняла 12-е место в командном зачете с общим временем 243 часа 09 минут 27 минут, что чуть более чем на четыре часа меньше победного темпа. Лучшим гонщиком команды стал канадец Хугу Хоул, занявший 24-е место, финишировав на 1 час 42 минуты 14 дюймов позади победителя общего зачета Йонаса Вингегаарда.

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«Это стало знаковым выступлением для всей команды, — сказал спортивный директор Зак Демпстер. — Мы вышли на эту гонку с сильной и очень способной группой, и каждый отлично сыграл свою роль. Не только гонщики, но и персонал».

После невероятного старта в Дании вскоре настал первый важный момент IPT: Саймон Кларк выиграл 5 этап гонки. Его выступление подняло и без того сильный командный дух.

«Мы уже знали, что у нас есть хорошие шансы добиться чего-то большого в этом туре, и победа Саймона на 5 этапе доказала, что это возможно. Это придало всем дополнительную уверенность и зарядило энергией на оставшуюся часть гонки», — объяснил Демпстер.

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В последующие дни и Крис Фрум, и Хьюго Хоул поднялись на подиум, заняв призовые места, после чего Хоул одержал самую крупную победу в своей карьере, выиграв 16 этап, а Майкл Вудс занял третье место в тот же день.

«Победа Хьюго была эмоциональной для всех участников, — сказал Демпстер.

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«Он долго шел к этому, и то, как он закончил гонку, проехав 40 км в одиночку, было просто невероятным. В нем суммируются ценности команды, а именно то, как мы продолжаем усердно работать и никогда не сдаемся. Начало сезона было для нас непростым, но я считаю, что мы показали свой истинный уровень в этом туре, и это только начало для команды, которая движется к чему-то большему и лучшему», — сказал он.

Напомним, что звезда израильского футбола Манор Соломон подписал контракт с командой английской премьер-лиги «Фулхэм», сообщает клуб.