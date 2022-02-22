УЕФА может лишить Россию финала Лиги чемпионов из-за агрессии против Украины

Финал чемпионата Европы по футболу может не состояться в Санкт-Петербурге 28 мая. УЕФА внимательно следит за ситуацией, связанной с агрессией РФ по отношению к Украине.

УЕФА готов отказаться от Санкт-Петербурга в качестве места проведения финала Лиги чемпионов в этом году, поскольку военный кризис в Украине усиливается.

Финал самого престижного клубного турнира Европы должен состояться 28 мая во втором по величине городе России, но УЕФА испытывает все большее давление в вопросе того, стоит ли проводить матч в Питере после того, как президент России Владимир Путин объявил о решении ввести войска на Донбасс.

Текущая позиция УЕФА по-прежнему заключается в том, что матч будет сыгран в Санкт-Петербурге, но известно, что ситуация нестабильна, и официальные лица рассматривают планы на случай непредвиденных обстоятельств. Напомним, что финал Лиги чемпионов переносился из-за Covid в оба последних сезона.

«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией, — говорится в заявлении руководящего органа. — В настоящее время нет никаких планов по изменению места проведения».

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил сегодня, что у РФ отберут право на проведение финала Лиги чемпионов 2022 года. Он сказал, что «у России нет шансов проводить футбольные турниры».

«Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенную страну», – отметил Джонсон.

Сообщается также, что финал Лиги чемпионов могут перенести в Лондон на стадион «Уэмбли».

Напомним, Аякс выплатит почти 8 млн евро семье Нури, пробывшего в коме несколько лет. Дружеское соглашение означает, что дело не попадет в Арбитражный комитет Королевской федерации футбола Нидерландов, как год назад угрожала семья Нури.

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