Аякс выплатит почти 8 млн евро семье Нури, пробывшего в коме несколько лет

Директор клуба «Аякс» добавил, что ни один другой игрок не сможет выбрать футболку с номером 34, которую обычно носил Нури, «если его семья и команда не захотят сделать исключение».

«Аякс» компенсирует семье Абдельхака Нури 7 850 000 евро и отзовет номер 34, который обычно носил футболист. Напомним, в 2017 году молодой футболист получил повреждение головного мозга после того, как его сбили во время матча.

«Семья Нури и «Аякс» достигли соглашения о компенсации, которую должен выплатить клуб», — говорится в заявлении амстердамской команды в понедельник.

Дружеское соглашение означает, что дело не попадет в Арбитражный комитет Королевской федерации футбола Нидерландов, как год назад угрожала семья Нури.

«Аякс» заплатит почти восемь миллионов евро после того, как признал, что медицинская помощь, оказанная игроку на поле, когда он был сбит в июле 2017 года во время предсезонного товарищеского матча в Австрии против немецкого клуба «Вердер», была неадекватной.

По словам его старшего брата в телевизионном репортаже, Нури находился в коме почти три года до марта 2020 года, когда он начал общаться со своей семьей посредством легких движений бровей.

«Мы очень ценим то, как семья заботится об Абдельхаке днем ​​и ночью, с большой любовью и вниманием. Когда я навещаю его, они всегда встречают меня с распростертыми объятиями», — сказал генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар.

Директор клуба добавил, что ни один другой игрок не сможет выбрать футболку с номером 34, которую обычно носил Нури, «если его семья и команда не захотят сделать исключение».

Отец футболиста Мохаммед Нури объявил, что создаст фонд в честь своего сына, и сказал в заявлении «Аякса», что «хорошо, что дискуссия об ответственности (инцидента) и его последствиях осталась в прошлом» и что «мы можем смотреть вперед вместе».

Как ранее писал Курсор, в Хайфе между болельщиками «Хапоэль Тель-Авив» и полицией возникла серьезная потасовка после матча. Видео инцидента опубликовали в сети.

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