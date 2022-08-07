Руни высказался о будущем Роналду в Манчестер Юнайтед

Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «Юнайтед» после подачи заявки на трансфер в прошлом месяце.
37-летний футболист, у которого еще остался один год текущего контракта с «Олд Траффорд», впервые появился под руководством Эрика тен Хага на прошлой неделе в матче с «Райо Вальекано».
Бывший товарищ Роналду по команде «Юнайтед» Руни считает, что сейчас самое подходящее время для «красных дьяволов» расстаться с пятикратным обладателем «Золотого мяча».
«Я думаю, что «Юнайтед» должен отпустить Криштиану Роналду, — написал Руни в своей колонке для The Times. — Если слухи о том, что Криштиану хочет покинуть клуб, верны, тогда «Юнайтед» должен позволить ему уйти и подписать 9-й номер, который будет в команде в течение следующих трех или четырех лет и который действительно поможет им построить команду, которая станет лучшей».
Пока неясно, сыграет ли Роналду за «Юнайтед» в первом матче нового сезона Премьер-лиги против «Брайтона» в воскресенье.
Но тренер Тен Хаг говорит, что он счастлив, что Роналду все еще является частью его команды.
«Как я отношусь к началу сезона с Роналду? Я очень счастлив, — сказал Тен Хаг. — Я уже говорил вам раньше: мы планировали с ним сезон. У нас есть лучший нападающий, и я очень рад, что он здесь, он в составе, и мы придерживаемся плана».