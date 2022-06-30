Уимблдон-2022: Серена Уильямс озадачила болельщиков черными пластырями на лице

Лента, известная как кинезиотейп (или торговая марка KT Tape ), как сообщается, используется, чтобы помочь Уильямс с ее носовыми пазухами.

В 2007 году теннисистка призналась: «Я страдаю синуситом. Играть в теннис или делать что-либо каждый день нелегко, если у вас пазухи».

«Вы чувствуете сильное давление, заложенность и боль, а подготовка к турнирам Большого шлема… это непросто», — сказала она.

Веб-сайт NHS объясняет, что пазухи — это небольшие пустые пространства за скулами и лбом, которые соединяются с внутренней частью носа. Если они заразятся, у вас может развиться синусит.

NHS описывает синусит как «отек пазух, обычно вызванный инфекцией», который препятствует правильному оттоку слизи в нос и горло, вызывая у вас ощущение закупорки.