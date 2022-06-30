Уимблдон-2022: Серена Уильямс озадачила болельщиков черными пластырями на лице

14:39, Сегодня
Спорт
Serena Uilyams
Фото: Википедия

Серена Уильямс порадовала своих поклонников, сыграв на этой неделе свой первый турнир Большого шлема за год, но некоторые люди не могли не заметить что-то необычное в ее внешности.

40-летняя Уильямс сыграла свой первый одиночный матч в первом раунде Уимблдона во вторник.

В то время как спортсменка, завоевавшая наибольшее количество титулов Большого шлема за всю историю, была нокаутирована Хармони Тан, 115-й ракеткой мира, люди до сих пор говорят о лицевой ленте, которая была у Серены на правой щеке.

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Автор материала:
Ирен Давид
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