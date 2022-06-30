Уимблдон-2022: Серена Уильямс озадачила болельщиков черными пластырями на лице

40-летняя Уильямс сыграла свой первый одиночный матч в первом раунде Уимблдона во вторник.
В то время как спортсменка, завоевавшая наибольшее количество титулов Большого шлема за всю историю, была нокаутирована Хармони Тан, 115-й ракеткой мира, люди до сих пор говорят о лицевой ленте, которая была у Серены на правой щеке.
Как пишут эксперты, пластыри, скорее всего, имели медицинское назначение.
Лента, известная как кинезиотейп (или торговая марка KT Tape), как сообщается, используется, чтобы помочь Уильямс с ее носовыми пазухами.
В 2007 году теннисистка призналась: «Я страдаю синуситом. Играть в теннис или делать что-либо каждый день нелегко, если у вас пазухи».
«Вы чувствуете сильное давление, заложенность и боль, а подготовка к турнирам Большого шлема… это непросто», — сказала она.
Веб-сайт NHS объясняет, что пазухи — это небольшие пустые пространства за скулами и лбом, которые соединяются с внутренней частью носа. Если они заразятся, у вас может развиться синусит.
NHS описывает синусит как «отек пазух, обычно вызванный инфекцией», который препятствует правильному оттоку слизи в нос и горло, вызывая у вас ощущение закупорки.
Это распространенная инфекция, которая обычно проходит без лечения.
Напомним, что 40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что плюнул в сторону фаната после выхода во второй круг Уимблдона-2022.