Скандал на Уимблдоне: известный теннисист плюнул в фаната во время матча

40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что плюнул в сторону фаната после выхода во второй круг Уимблдона-2022.

Ник Кирьос подтвердил, что плюнул в сторону фаната после того, как «столкнулся с ненавистью и негативом» со стороны болельщика. Инцидент произошел во время его первого матча на Уимблдоне-2022.

Киргиос объяснил на послематчевой пресс-конференции, что его вывело неуважение болельщиков в матче с 219-й ракеткой мира, британцем Полом Джуббом.

#Kyrgios gobbing towards supporters who were giving him a bit of verbal during the match ….. what a scumbag!!! #Wimbeldon2022 pic.twitter.com/jTPrrwTEGJ — BenS (@SilkyLegend10) June 28, 2022

Австралиец не принес извинений, когда его попросили подтвердить, намеренно ли он плюнул в сторону человека, и сказал, что он не поступил бы так с теми, кто его поддерживает.