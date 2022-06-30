Скандал на Уимблдоне: известный теннисист плюнул в фаната во время матча

Ник Кирьос подтвердил, что плюнул в сторону фаната после того, как «столкнулся с ненавистью и негативом» со стороны болельщика. Инцидент произошел во время его первого матча на Уимблдоне-2022.
Киргиос объяснил на послематчевой пресс-конференции, что его вывело неуважение болельщиков в матче с 219-й ракеткой мира, британцем Полом Джуббом.
Австралиец не принес извинений, когда его попросили подтвердить, намеренно ли он плюнул в сторону человека, и сказал, что он не поступил бы так с теми, кто его поддерживает.
Ранее в этом месяце Кирьос заявил, что он подвергся расистским оскорблениям со стороны публики на турнире в Штутгарте. Организаторы заявили, что проводят расследование.
Австралиец сказал, что во время матча на Уимблдоне он не подвергался расистским оскорблениям, но был обеспокоен частотой негатива со стороны фанатов.
Это был не единственный спорный момент в матче, так как Кирьос также был недоволен тем, что линейный судья зафиксировал очко в первом сете.
Позже он сказал во время своей пресс-конференции, что судьи на Уимблдоне должны быть моложе, поскольку «на самом деле у молодых людей лучше зрение».
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