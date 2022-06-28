Украинская волейбольная сборная сыграет с россией на Играх Маккабиады

Россия встретится с Украиной в матче по пляжному волейболу среди женщин на Играх Маккабиады, «еврейской Олимпиаде», которая пройдет в Израиле в следующем месяце.
В отличие от Олимпийских игр, организаторы Маккабиады разрешают российским командам соревноваться под флагом этой страны, несмотря на ее вторжение в Украину.
В играх есть только одна открытая женская группа по пляжному волейболу, и поскольку и россия, и Украина выставили свои команды, они наверняка будут противостоять друг другу вместе с командами из Израиля, США и Германии.
Ранее редакция Курсора сообщала, что израильская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Монголии. Кампания Олимпийских игр по дзюдо в Париже 2024 года официально стартовала сегодня в пятницу с турнира Большого шлема в Улан-Баторе, столице Монголии, что дало спортсменам первые очки в мировом рейтинге.
Также наш сайт писал, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала золото на чемпионате Европы. Гимнастки из Израиля добились больших успехов на чемпионате Европы по художественной гимнастике 2022 г., который прошел на прошлой неделе в Тель-Авиве, завоевав две золотые медали, четыре серебряные медали и одну бронзу.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!