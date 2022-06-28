Украинская волейбольная сборная сыграет с россией на Играх Маккабиады

Организаторы Игр Маккабиады разрешили российской сборной выступать под флагом своей страны. Так как в этом соревновании всего одна женская группа, волейбольная сборная Украины сразится с российскими спортсменами.

Россия встретится с Украиной в матче по пляжному волейболу среди женщин на Играх Маккабиады, «еврейской Олимпиаде», которая пройдет в Израиле в следующем месяце.

В отличие от Олимпийских игр, организаторы Маккабиады разрешают российским командам соревноваться под флагом этой страны, несмотря на ее вторжение в Украину.

В играх есть только одна открытая женская группа по пляжному волейболу, и поскольку и россия, и Украина выставили свои команды, они наверняка будут противостоять друг другу вместе с командами из Израиля, США и Германии.