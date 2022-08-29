Ультрас Лиона требуют, чтобы игроки перестали носить зеленые бутсы

Последние бутсы Adidas X Speedportal имеют зеленую расцветку, и их носили в общей сложности 13 разных игроков. Например Энтони Лопес, Мало Густо, Тете, Хуссем Ауар и Карл Токо Экамби носили эти бутсы.
Но это разозлило страстных болельщиков «Лиона», которые развернули баннер во время победы над «Труа» со счетом 4:1.
На баннере было изображение зеленых бутс с красным знаком «Нельзя» со словами «Respectez Nos Traditions», что переводится как «Уважайте наши традиции».
Вы спросите, что не так с зеленым цветом? Что ж, заклятые соперники «Лиона» «Сент-Этьен» играют в зеленом цвете, и болельщики не хотят никаких ассоциаций.
Согласно Get French Football News, Сидни Гову, выигравший семь титулов Лиги 1 с «Лионом», носил зеленые бутсы в одной игре и на трех тренировках в свои игровые дни.
Бывший босс «Лиона» Бернар Лакомб был недоволен и сразу же приказал бывшему игроку сборной Франции избавиться от них.
Также сообщалось, что в 2011 году возникла проблема с Бафетимби Гомисом, когда правлению не очень понравились его зеленые бутсы.
«Курсор» ранее информировал, что в Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Названа «группа смерти».