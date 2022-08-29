Ультрас Лиона требуют, чтобы игроки перестали носить зеленые бутсы

Последние бутсы Adidas X Speedportal имеют зеленую расцветку, и их носили в общей сложности 13 разных игроков. Например Энтони Лопес, Мало Густо, Тете, Хуссем Ауар и Карл Токо Экамби носили эти бутсы.

Но это разозлило страстных болельщиков «Лиона», которые развернули баннер во время победы над «Труа» со счетом 4:1.

На баннере было изображение зеленых бутс с красным знаком «Нельзя» со словами «Respectez Nos Traditions», что переводится как «Уважайте наши традиции».

Lyon fans have protested against the use of their team wearing green gootball boots. This is due to it being the club colours of rivals AS Saint-Etienne. pic.twitter.com/PJexbzCdp9 — EuroFoot (@eurofootcom) August 21, 2022

Вы спросите, что не так с зеленым цветом? Что ж, заклятые соперники «Лиона» «Сент-Этьен» играют в зеленом цвете, и болельщики не хотят никаких ассоциаций.

Согласно Get French Football News, Сидни Гову, выигравший семь титулов Лиги 1 с «Лионом», носил зеленые бутсы в одной игре и на трех тренировках в свои игровые дни.

Бывший босс «Лиона» Бернар Лакомб был недоволен и сразу же приказал бывшему игроку сборной Франции избавиться от них.

Также сообщалось, что в 2011 году возникла проблема с Бафетимби Гомисом, когда правлению не очень понравились его зеленые бутсы.

«Курсор» ранее информировал, что в Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Названа «группа смерти».