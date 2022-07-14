В Иерусалиме проходит церемония открытия Маккабиады

Курсор ранее писал, что Лапид и Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве между США и Израилем. Байден и Лапид подписали совместную «Иерусалимскую декларацию», укрепляющую американо-израильское сотрудничество. Этот шаг был предпринят после того, как специальный посланник США Роберт Мэлли предупредил ранее в этом месяце, что Ирану осталось «всего несколько недель» до получения достаточного количества обогащенного урана для создания атомного оружия.

Также сообщалось, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля. Президент США Джо Байден прибыл на демонстрационную площадку Министерства обороны в аэропорту, чтобы получить секретный брифинг от министра обороны Бенни Ганца и других представителей органов безопасности, включая начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави.