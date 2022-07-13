В МОК рассказали, что ожидает российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024

Спортсменов из рф* и Беларуси могут не допустить к Олимпийским играм 2024 года в Париже из-за вторжения москвы в Украину, заявил старший член Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди.

В феврале МОК выпустил директиву для спортивных руководящих органов, чтобы отстранить спортсменов двух стран от соревнований.

«Нужно принять решение о том, что будет с каждой из этих двух стран, и я предполагаю, что МОК не позволит им проходить квалификацию», — сказал бывший вице-президент МОК Риди британским СМИ.

Президент МОК Томас Бах заявил в мае, что участие россии в Олимпиаде-2024 неясно.

Из видов спорта, включенных в олимпийскую программу, только велоспорт, теннис и дзюдо позволили россиянам и белорусам продолжать соревноваться, но Риди сказал, что сомневается, что спортсменам даже из этих видов спорта будет разрешено участвовать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду-2024.

«Начинается квалификационный период Олимпиады-2024, установленный международными федерациями и МОК. Возникает реальная проблема для федераций, которые действуют по четкой инструкции: не приглашать россиян и белорусов для участия в своих мероприятиях, — говорит Риди. — Поэтому маловероятно, что кто-то из них сможет пройти квалификацию, кроме как в трех видах спорта (велоспорте, теннисе и дзюдо), которые допустили участие этих спортсменов в нейтральном статусе. Смогут ли они квалифицироваться даже в этих трех дисциплинах? Я не уверен».

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