Видео празднования 16-летней теннисистки с отцом на US Open вызвало бурю негодования

Но во время их объятий отец несколько раз похлопал Бейлек по заднице, прежде чем поцеловать ее в губы.

Один фанат написал в Твиттере: «Нет абсолютно никакой причины так трогать 16-летнюю девушку за ее задницу. Это более чем неуместно».

В то время другой пользователь добавил: «WTA необходимо изучить это, особенно потому, что молодые девушки путешествуют с мужчинами с самого раннего возраста. Ваш папа не должен трогать вашу задницу».

Третий комментатор написала: «Это не только жутко, но и преступно. Если вы думаете, что в этом нет ничего плохого, потому что он ее отец, то это не менее тревожный знак. Нужно сообщить об этом [видео]».

Ранее Курсор писал, что Серена Уильямс вышла на корт в понедельник вечером, буквально сияя в своем роскошном образе. Ее платье Nike было инкрустировано бриллиантами, к тому же волосы теннисистки тоже сверкали.