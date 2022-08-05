Все еще дают фору: топ лучших футболистов старше 35 лет

Да, футбол стал быстрее, чем когда-либо, и требует больше физических усилий, поскольку команды переходят на прессинговую игру с высоким давлением. Но это не значит, что карьера заканчивается в 30 лет.

На самом деле, некоторые игроки стареют, как хорошее вино. Некоторые даже до сих пор остаются на мировом уровне в свои 30-40 лет.

Эксперты назвали пять футболистов, которые наверняка попали бы в стартовый состав вашей команды мечты, даже если им больше 35 лет.

Мануэль Нойер (36)

Мануэль Нойер все еще на пике формы, хотя ему уже за 35. Человек, который изобрел современную роль вратаря, по-прежнему остается капитаном сборной Германии и мюнхенской «Баварии», он помог «Баварии» выиграть десять титулов подряд и завоевал невероятный шестикратный трофейный улов в 2020 году.

«Бавария» только что продлила его контракт еще на один год, так что они явно верят, что он может привести их к 11-й победе подряд в Бундеслиге и, возможно, к титулу в Лиге чемпионов.

Лука Модрич (36)

Лука Модрич недавно выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», сравнявшись с рекордом Криштиану Роналду по пятикратному завоеванию самого престижного трофея в клубном футболе. К тому времени, когда «Реал» начнет защиту титула следующей осенью, ему будет 37 лет. И все же хорватский полузащитник не собирается замедляться или останавливаться.

Тьяго Сильва (37)

Когда Сильва выиграл трофей Лиги чемпионов с «Челси» в 2021 году, некоторые ожидали, что он уйдет на пенсию. Но бразильский защитник планирует остаться с «синими» до окончания чемпионата мира и нацелился на славу как в клубе, так и в стране.

В свои 37 лет элитный центральный защитник все еще силен и может быть одним из немногих игроков, которые соревнуются на самом высоком уровне в таком возрасте.

Златан Ибрагимович (40)

Златан сосредоточен и героически предан. Он только недавно выиграл Серию А с «Миланом», несмотря на то, что получил травму, которая могла бы положить конец карьере игроку на десять лет моложе. Однако проблемы со здоровьем в течение 8 месяцев не повлияли на игру Златана, который забивал в каждом втором матче за чемпионов Италии в прошлом сезоне.

Криштиану Роналду (37)

Зидан, Роналдиньо и Кака ушли на пенсию к 35 годам, тогда как в свои 35 лет Криштиану Роналду побил рекорд «Ювентуса» по результативности за один сезон.

Роналду 37 лет, и он недавно завершил сезон, став третьим бомбардиром Премьер-лиги после Салаха и Сона.

«Курсор» писал ранее, что известный израильский футболист, который играл в украинском «Шахтере» официально подписал контракт с английским «Фулхэмом» — игрок пробудет там до конца сезона 2022-23.