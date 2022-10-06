Всемирная организация по тхэквондо запретила бойкотировать Израиль

Организация поручила своему техническому комитету «обновить» правила, чтобы запретить снятие средств по незаконным причинам после того, как UK Lawyers for Israel (UKLFI) подали жалобу на иорданца-подростка Майсира Аль-Дахамше, который не будет драться с 14-летним израильтянином Липазом Хаджамой.

Об этом сообщает Israel National News.

«Спортивный мир должен признать, что он столкнулся со скоординированной кампанией по делегитимизации любых спортивных контактов с Израилем. Только проявив бдительность и объединившись, чтобы противостоять подрыву спортивных правил и идеалов, его можно остановить. Отказ соревноваться с полностью квалифицированным спортсменом, заслужившим свое место в соревновании, представляет собой абсолютное отсутствие спортивного мастерства и честности.

Отказ соревноваться с конкретным соперником — это форма травли, представляющая собой психологическое преследование. Кроме того, Всемирное тхэквондо обязано гарантировать, что никакая форма дискриминации не допускается. Запрещенная дискриминация включает расу, вероисповедание, этническое происхождение, религию, национальность, политическое происхождение или другие статусы. Непринятие мер в этом явном случае дискриминации было бы нарушением этого четкого обязательства», – рассказал директор UKLFI Сэм Грин.

Ранее мы рассказывали, что Хапоэль Хайфа подписал контракт с новым футболистом.

Также «Курсор» сообщал, что хайфский Маккаби уступил Ювентусу, а Шахтер — мадридскому Реалу.