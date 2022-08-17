Защитнику Кристал Пэлас угрожают смертью после инцидента с Нуньесом

26-летний датчанин стал жертвой дикого удара головой от нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса во втором тайме позавчерашнего матча Премьер-лиги на «Энфилде».
Андерсон упал на землю, и несколько мгновений спустя у рефери Пола Тирни не было другого выбора, кроме как вручить Нуньесу красную карточку.
Уругваец пропустит матч с «Манчестер Юнайтед» из-за дисквалификации.
После матча разгневанные фанаты «Ливерпуля» атаковали Андерсена оскорбительными сообщениями, и он поделился некоторыми их них. Футболисту и его семье даже угрожали смертью.
Он написал: «Вчера вечером получил от 3 до 400 таких сообщений. Я понимаю, что вы поддерживаете свою команду, но проявите некоторое уважение и перестаньте вести себя жестоко в Интернете».
После публикации скриншотов бывший защитник «Лиона» и «Сампдории» написал: «Надеюсь, Instagram и Премьер-лига что-то с этим сделают».
Напомним, что Лона Чемтай Салпетер завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Мюнхене, Германия, в беге на 10 000 метров. Это четвертая медаль для Израиля на чемпионате — причем только за первый день турнира.