Защитнику Кристал Пэлас угрожают смертью после инцидента с Нуньесом

03:14, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Защитник «Кристал Пэлас» Йоахим Андерсен написал, что он получил от 3 до 400 сообщений с оскорблениями в своих личных сообщениях в Instagram после ничьей 1: 1 в понедельник против «Ливерпуля» .

26-летний датчанин стал жертвой дикого удара головой от нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса во втором тайме позавчерашнего матча Премьер-лиги на «Энфилде».

Андерсон упал на землю, и несколько мгновений спустя у рефери Пола Тирни не было другого выбора, кроме как вручить Нуньесу красную карточку.

Уругваец пропустит матч с «Манчестер Юнайтед» из-за дисквалификации.

После матча разгневанные фанаты «Ливерпуля» атаковали Андерсена оскорбительными сообщениями, и он поделился некоторыми их них. Футболисту и его семье даже угрожали смертью.

Он написал: «Вчера вечером получил от 3 до 400 таких сообщений. Я понимаю, что вы поддерживаете свою команду, но проявите некоторое уважение и перестаньте вести себя жестоко в Интернете».

После публикации скриншотов бывший защитник «Лиона» и «Сампдории» написал: «Надеюсь, Instagram и Премьер-лига что-то с этим сделают».

защитнику кристал пэлас угрожают смертью после инцидента с нуньесом 17 августа, 2022

Напомним, что Лона Чемтай Салпетер завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Мюнхене, Германия, в беге на 10 000 метров. Это четвертая медаль для Израиля на чемпионате — причем только за первый день турнира.

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Автор материала:
Ирен Давид
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