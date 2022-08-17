Защитнику Кристал Пэлас угрожают смертью после инцидента с Нуньесом

26-летний датчанин стал жертвой дикого удара головой от нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса во втором тайме позавчерашнего матча Премьер-лиги на «Энфилде».

Андерсон упал на землю, и несколько мгновений спустя у рефери Пола Тирни не было другого выбора, кроме как вручить Нуньесу красную карточку.

Уругваец пропустит матч с «Манчестер Юнайтед» из-за дисквалификации.

После матча разгневанные фанаты «Ливерпуля» атаковали Андерсена оскорбительными сообщениями, и он поделился некоторыми их них. Футболисту и его семье даже угрожали смертью.

Он написал: «Вчера вечером получил от 3 до 400 таких сообщений. Я понимаю, что вы поддерживаете свою команду, но проявите некоторое уважение и перестаньте вести себя жестоко в Интернете».